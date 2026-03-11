Rossella Erra ha condiviso i risultati del suo percorso di dimagrimento durante la sua ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo a “La volta buona”. L’opinionista ha raccontato di aver ripreso con costanza l’attività fisica quotidiana, dedicandosi in particolare al tapis roulant, anche durante la domenica. Questo impegno prosegue nonostante un’infiammazione al ginocchio che attualmente la obbliga a seguire una specifica terapia.

Con evidente soddisfazione, Rossella Erra ha annunciato un traguardo significativo: “Sto indossando una giacca taglia L, che non mettevo da circa 20 anni”.

Ha inoltre confermato di aver già perso oltre 17 chili, un cambiamento che lei stessa definisce “vero” e di grande importanza personale.

Un percorso tra dieta e movimento

Rossella Erra ha spiegato che, parallelamente a un regime alimentare controllato, ha introdotto una routine di esercizio fisico quotidiano. L’uso regolare del tapis roulant rappresenta un impegno costante, esteso anche ai giorni festivi. Tuttavia, questa attività ha avuto un impatto sul suo ginocchio, che ha manifestato un’infiammazione, rendendo necessaria una terapia mirata per gestirla.

Il valore simbolico della giacca

Il gesto di indossare nuovamente una giacca di taglia L, un capo che non portava da circa vent’anni, assume un valore simbolico particolarmente importante.

Questo rappresenta un segno tangibile dei progressi raggiunti, non solo in termini di peso perso, ma anche per quanto concerne la ritrovata fiducia in sé e il benessere personale. Il riferimento a questo specifico capo d’abbigliamento sottolinea quanto il cambiamento sia percepito e vissuto nella vita di tutti i giorni.

Il racconto diretto di Rossella Erra offre un quadro chiaro del suo impegno e dei risultati ottenuti nel suo percorso di trasformazione fisica.