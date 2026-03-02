I Rush, storica band rock canadese, hanno annunciato il tour "Fifty Something", che segnerà il loro ritorno sulle scene dopo anni di assenza. Il tour, presentato ufficialmente nell’ottobre 2025, si svolgerà tra il 2026 e il 2027 e rappresenterà la prima serie di concerti della band dopo la scomparsa dello storico batterista Neil Peart.

Il tour "Fifty Something": date e dettagli

Il tour "Fifty Something" toccherà diverse città del Nord America, con una serie di date già programmate tra il 2026 e il 2027. Geddy Lee e Alex Lifeson, membri fondatori dei Rush, saranno affiancati da musicisti aggiuntivi che contribuiranno a ricreare il sound iconico della band.

Il tour è stato pensato come un tributo alla lunga carriera dei Rush e alla memoria di Neil Peart, figura centrale nella storia del gruppo.

Un omaggio a Neil Peart e alla storia dei Rush

Durante i concerti del tour "Fifty Something", particolare attenzione sarà dedicata al ricordo di Neil Peart, scomparso nel 2020. I membri della band hanno dichiarato che ogni show sarà anche un modo per celebrare il contributo unico di Peart alla musica dei Rush e per condividere con i fan i brani che hanno segnato la loro carriera. Il tour rappresenta un evento molto atteso dalla comunità musicale internazionale e dai fan storici della band.

I Rush e il loro impatto nella musica rock

Attivi dagli anni Settanta, i Rush sono considerati una delle band più influenti del rock progressivo e hard rock.

Con una discografia ricca di successi e una reputazione di eccellenza tecnica, il gruppo ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Il ritorno dal vivo con il tour "Fifty Something" è visto come un’occasione unica per celebrare la loro eredità e per rivivere dal vivo le emozioni dei loro grandi classici.