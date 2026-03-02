È partito il 2 marzo da Bologna, precisamente dal palco del Teatro Duse, il tour teatrale di 'Indovina chi ci inganna a cena'. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Sabrina Giannini, giornalista riconosciuta per il suo impegno nell'informazione ambientale e alimentare, toccherà numerose città italiane.

L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico su temi cruciali quali la consapevolezza alimentare, l'impatto dell'industria agroalimentare e le scelte quotidiane dei consumatori. La serata inaugurale ha rappresentato un momento significativo nel calendario culturale bolognese.

Sabrina Giannini, da anni impegnata nell'affrontare le contraddizioni e le verità scomode del sistema agroalimentare sulle reti nazionali, porta in scena riflessioni, inchieste e testimonianze. L'obiettivo è chiaro: “stimolare una presa di coscienza nelle persone su ciò che portano sulle proprie tavole”. Il tour proseguirà con un calendario fitto, toccando città come Milano, Roma, Firenze e Torino nei mesi successivi alla prima rappresentazione.

Lo spettacolo: tra teatro civile e inchiesta

'Indovina chi ci inganna a cena' si colloca nella tradizione del teatro civile, unendo la narrazione giornalistica alla performance dal vivo. Lo spettacolo si configura come una pièce a metà tra un talk e un racconto, arricchito da video, dati e storie di vita raccolti da Giannini nel corso delle sue inchieste televisive e radiofoniche.

Momenti di intervento diretto del pubblico sottolineano il carattere interattivo e partecipato della produzione.

I contenuti dello spettacolo spaziano dall'etica degli allevamenti al problema dello spreco alimentare, dall'impatto dell'agroindustria sull'ambiente alla possibilità di compiere scelte più sane e informate nella vita di tutti i giorni. Durante la serata inaugurale, Giannini ha ribadito il suo intento di “fornire strumenti pratici agli spettatori per non farsi ingannare da false credenze e pubblicità omissive”.

Sabrina Giannini: un percorso verso il racconto civile

Sabrina Giannini è una delle giornaliste italiane più note nel campo delle questioni ambientali, dei diritti dei consumatori e della sicurezza alimentare.

Ha firmato numerosi servizi per programmi di approfondimento di rilievo nazionale e ha pubblicato libri che hanno stimolato il dibattito pubblico. Il suo passaggio alla scena teatrale segna un'evoluzione naturale del suo percorso nel racconto civile, con un approccio diretto e coinvolgente volto a mettere il pubblico in condizione di scegliere con maggiore consapevolezza.

Il Teatro Duse di Bologna, sede della tappa inaugurale del tour, è una delle istituzioni culturali storiche della città. Fondato nel tardo Ottocento, vanta una lunga tradizione nella prosa e nell'innovazione artistica, accogliendo artisti di fama nazionale e internazionale. La scelta del Duse come punto di partenza del tour ne sottolinea il ruolo di polo culturale d'avanguardia, capace di dialogare tra tradizione e nuove tendenze del panorama scenico italiano.