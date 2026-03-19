Gli scavi archeologici condotti tra il 2023 e il 2025 nel sito di Saepinum, in località Altilia (Campobasso), hanno rivelato una domus monumentale affacciata sul decumano, cruciale per la ricostruzione della storia urbana e sociale del centro romano. Le indagini, sostenute dal Ministero della Cultura e concentrate nell'area di Porta Bojano, hanno portato alla luce una residenza di eccezionale rilievo con ingresso monumentale. L'edificio documenta una lunga continuità di vita, dalla prima età imperiale fino al VI secolo d.C., testimoniando modelli abitativi di alto livello.

Reperti come ceramiche, monete e un sofisticato sistema di riscaldamento dell'acqua con contenitore in piombo decorato, attestano contatti commerciali e trasformazioni funzionali. Un'iscrizione onoraria del 139 d.C. sotto Antonino Pio conferma il legame tra Saepinum e la casa imperiale.

Contemporaneamente, dopo oltre vent'anni, sono ripresi gli scavi nel Foro, nell'area retrostante l'Arco dei Nerazi. Lo studio di circa 400 blocchi lapidei sta approfondendo la conoscenza del complesso monumentale e delle sue fasi più antiche, chiarendo il passaggio dall'insediamento sannitico a quello romano e individuando strutture produttive tardo-repubblicane, probabilmente legate alla lavorazione della lana.

Ulteriori indagini lungo il cardo massimo, in prossimità di Porta Terravecchia, hanno documentato la continuità d'uso della strada anche in età post-antica, con il ritrovamento di un tesoretto di monete del V secolo d.C., riferibile alla fase bizantina.

Massimo Osanna, direttore generale Musei, e Enrico Rinaldi, direttore del Parco archeologico di Sepino, hanno entrambi sottolineato l'importanza della ricerca archeologica per la conoscenza e la valorizzazione del sito. Le nuove scoperte, affermano, confermano il ruolo centrale di Saepinum nella rete urbana dell'Italia romana e aprono nuove prospettive per lo studio e la valorizzazione del sito.

Saepinum: resilienza e valorizzazione del patrimonio

L'area archeologica di Saepinum, nota anche come Altilia, è una delle testimonianze meglio conservate dell'urbanistica romana nell'Italia centro-meridionale. Gli scavi, diretti da Enrico Rinaldi, ricostruiscono un quadro dettagliato delle trasformazioni avvenute dal periodo repubblicano alla tarda antichità, rivelando non solo cambiamenti degli spazi abitativi ma anche nuove funzioni subentrate nei momenti di crisi. La domus monumentale, rioccupata nel tardoantico, garantisce una sorprendente continuità abitativa, con focolari e segni della quotidianità che attestano la capacità delle popolazioni di adattarsi. Il Parco archeologico di Sepino, polo di eccellenza del patrimonio molisano, ospita resti monumentali (porte urbane, terme, foro e basilica) ancora oggi visitabili e valorizzati da attività di studio e conservazione programmata.

Le recenti scoperte arricchiscono la conoscenza su Saepinum, confermandone il valore archeologico e come testimonianza viva di una storia di adattamento. Il sito, curato da una squadra dedicata, rinnova il suo valore grazie a scavo, ricerca interdisciplinare e azione conservativa, a beneficio della memoria storica e della comunità regionale.