Nel giorno in cui avrebbe compiuto ottantaquattro anni, Sal Da Vinci ha voluto rendere omaggio al padre Mario Da Vinci. Il cantante ha condiviso sui social una foto del padre, accompagnata da un messaggio semplice e sentito: “Buon compleanno papà, ovunque tu sia”, aggiungendo un’emoji di mani giunte in preghiera e un cuore rosso. Mario Da Vinci, noto interprete della canzone napoletana, è scomparso il 10 maggio 2015 all’età di settantatré anni.

Il ricordo di una figura centrale nella musica napoletana

Mario Da Vinci ha rappresentato un punto di riferimento per la musica partenopea, lasciando un segno profondo sia nel panorama artistico che nella vita del figlio Sal.

Il gesto di Sal Da Vinci sui social sottolinea il legame ancora vivo con il padre e la volontà di mantenere viva la sua memoria attraverso piccoli ma significativi gesti pubblici. La ricorrenza del compleanno diventa così un’occasione per condividere con i fan un momento di riflessione e affetto familiare.

Un’eredità artistica che continua

La famiglia Da Vinci è da tempo protagonista della scena musicale napoletana. Sal Da Vinci, seguendo le orme del padre, ha costruito una carriera di successo, portando avanti la tradizione e rinnovando il repertorio classico. Il ricordo di Mario Da Vinci non si limita alla sfera privata, ma si riflette anche nelle scelte artistiche del figlio, che spesso rende omaggio al padre durante i suoi concerti e nelle sue interpretazioni.

Il messaggio pubblicato da Sal Da Vinci rappresenta un momento di condivisione con il pubblico, che continua a seguire con affetto la famiglia e la loro storia musicale. La memoria di Mario Da Vinci resta così viva non solo tra i suoi cari, ma anche tra gli appassionati della musica napoletana.