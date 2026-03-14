Sal Da Vinci è il protagonista di ‘Stasera…che sera!’, un concerto evento trasmesso in prima serata su Canale 5. L'appuntamento, registrato nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, vede l'artista esibirsi insieme a numerosi ospiti e amici del panorama musicale e televisivo italiano. La serata si distingue per la presenza di una grande orchestra e di un corpo di ballo, offrendo uno spettacolo ricco di musica e performance dal vivo.

Ospiti e collaborazioni sul palco

Durante il concerto, Sal Da Vinci è affiancato da artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Renato Zero, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Martina Stella, Fabio Esposito, Federica Abbate e il figlio Francesco Da Vinci.

La presenza di questi ospiti contribuisce a rendere la serata un vero e proprio evento, con duetti e momenti condivisi che spaziano tra i classici della canzone italiana e napoletana. L’orchestra di quarantacinque elementi, diretta dal Maestro Adriano Pennino, e le coreografie curate da Ilir Shaqiri arricchiscono ulteriormente lo spettacolo.

Scaletta e momenti salienti dello show

La scaletta del concerto comprende brani celebri come ‘Stasera che sera’, ‘Viento’, ‘Non riesco a farti innamorare’ e ‘Annarè’, oltre a medley dedicati agli anni Ottanta e a Renato Carosone. Non mancano omaggi a grandi interpreti come Ornella Vanoni e Mario Da Vinci, padre di Sal. Tra i momenti più attesi, le esibizioni con Renato Zero e Gigi D’Alessio, oltre ai duetti con Serena Brancale e Raf.

La regia dello show è affidata a Luigi Antonini, mentre la produzione è curata da Vivo Concerti. Il concerto è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci è un cantante e attore napoletano, noto per la sua carriera nel mondo della musica leggera e del teatro. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e si è distinto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione nei suoi spettacoli. Figlio d’arte, ha collaborato con numerosi artisti italiani e continua a portare la musica napoletana su palcoscenici nazionali e internazionali.