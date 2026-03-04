Sal Da Vinci ha rinviato i festeggiamenti previsti a Napoli per celebrare la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026. L’evento, originariamente fissato per il 4 marzo, è stato posticipato a causa della concomitanza con i funerali del piccolo Domenico. La decisione dell’artista è stata comunicata come un gesto di profonda umanità, con la motivazione emblematica: “Il bimbo prima di tutto”.

La notizia è stata diffusa dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha sottolineato come in un momento di lutto per la comunità non ci fosse spazio per la festa, ma solo per il silenzio e la vicinanza a una famiglia segnata da un dolore immenso.

Borrelli ha definito la scelta di Sal Da Vinci un “gesto di grande umanità”, un segno di “sensibilità e rispetto”, evidenziando come anteporre il dolore collettivo a una celebrazione personale significhi “dare valore alla vita e alla memoria di un bambino che ci ha lasciati troppo presto”.

Il contesto della tragedia

I funerali del piccolo Domenico, di circa due anni e quattro mesi, si sono tenuti il 4 marzo 2026 alle ore 15 nel Duomo di Nola. Il bambino era deceduto a seguito di un trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Alla cerimonia funebre hanno partecipato figure religiose di spicco, tra cui il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, e il cardinale arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.

Il sindaco di Nola ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, un segno tangibile del cordoglio che ha pervaso la comunità.

Una scelta di grande sensibilità

La sovrapposizione temporale tra la festa per la vittoria sanremese e le esequie del piccolo Domenico è stata evidenziata da diverse fonti giornalistiche. La stampa ha messo in risalto la prontezza e la determinazione di Sal Da Vinci nel dare priorità al rispetto e al cordoglio. L’annuncio del rinvio è stato veicolato attraverso i canali social di Borrelli, riportando la toccante frase del cantante: “Il bimbo prima di tutto”.

Ulteriori dettagli sono emersi riguardo al lutto cittadino proclamato a Nola e all’organizzazione delle esequie, con la camera ardente allestita nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo.

La decisione di rinviare la festa è stata ribadita come un atto di profondo rispetto nei confronti della famiglia colpita dalla tragedia. Fonti multiple convergono nel riconoscere in questa scelta un forte legame tra l’artista e la sua comunità, una decisione che sottolinea la prevalenza del sentimento di partecipazione al lutto rispetto alla celebrazione personale.

Sal Da Vinci e il valore della memoria

La decisione di Sal Da Vinci di rinviare la festa assume un significato profondo, configurandosi come un omaggio alla memoria di Domenico e un gesto di solidarietà verso la comunità campana duramente provata dal lutto. Sal Da Vinci, cantautore e attore napoletano, aveva vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, un titolo che acquista un'ulteriore carica emotiva nel contesto attuale, segnato dal dolore e dal rispetto.

La sua scelta si inserisce in una prassi di sensibilità sociale, dove l’anticipazione del lutto e la comunione del dolore richiedono momenti di sospensione e riflessione, anche di fronte a eventi gioiosi. Simbolicamente, il rinvio sancisce la prevalenza del valore umano e della memoria collettiva sulla celebrazione individuale.