Sal Da Vinci ha commentato la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 definendola “la vittoria di un popolo” e annunciando di volerla condividere con Geolier, “che viene dal popolo come me” e la cui esperienza al Festival era rimasta “in qualche modo incompiuta”.

Un successo atteso e carico di significato

Il cantautore ha raccontato di aver vissuto un’emozione intensa, ancora viva sulla pelle, frutto di un affetto “clamoroso” ricevuto durante la serata finale. Ha sottolineato il valore della perseveranza, ricordando che ha fatto questo mestiere fin da quando aveva sette anni, affrontando “cadute” e “salite ripide” prima di arrivare al trionfo.

Dedica alla famiglia, a Napoli e a Geolier

Sal Da Vinci ha voluto ringraziare in particolare la moglie Paola, definendola una compagna di vita fondamentale: “Grazie a lei sono riuscito a sopravvivere nella tana dei lupi, mi ha sempre sostenuto e incoraggiato”. Ha raccontato che si conoscono dal 1984, con un primo bacio a Posillipo, e che oggi sono in perfetta sintonia.

Ha inoltre espresso il desiderio di condividere il premio con Geolier, riconoscendogli un percorso simile al suo e sottolineando che la sua partecipazione al Festival era rimasta incompiuta. Ha infine dedicato la vittoria alla sua città, Napoli, affermando che la musica partenopea ha sempre cantato, anche senza Sanremo, e che la sua affermazione rappresenta un ritorno dopo diciassette anni, dal terzo posto ottenuto nel 2009.

Eurovision: un possibile passo oltre Sanremo

Alla domanda sulla partecipazione all’Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci ha risposto con entusiasmo: ha definito la musica come “momento di grande aggregazione, pace nel mondo” e ha affermato che “l’Italia ci deve essere” in una manifestazione così importante, aggiungendo: “Per sempre sì”.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un cantautore napoletano con una carriera iniziata in tenera età. Dopo il terzo posto a Sanremo 2009, è tornato in gara nel 2026 con il brano “Per sempre sì”, con cui ha vinto la 76ª edizione del Festival.