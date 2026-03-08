Martedì 10 marzo 2026, alle ore 20, il Teatro di San Carlo di Napoli ospita il secondo appuntamento della quinta edizione del Festival Pianistico, inserito nella Stagione 2025/2026. Protagonista del recital è Seong‑Jin Cho, pianista sudcoreano, vincitore del primo premio al concorso Chopin di Varsavia nel 2015 e del Premio Abbiati del Disco 2025 per la categoria “Repertorio solistico”. L’artista è oggi riconosciuto a livello internazionale tra gli interpreti più acclamati.

Il programma esplora il legame secolare tra danza e scrittura per tastiera.

Si inizia con la Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV 825 di Johann Sebastian Bach, inclusa nella prima raccolta dei Clavierübung pubblicata a Lipsia nel 1731. L’Allemande, la Courante, la Sarabande e la Gigue, intervallate da due Menuet, compongono una sorta di “parlamento cosmopolita”, secondo la definizione di Piero Rattalino.

Segue la Suite per pianoforte op. 25 di Arnold Schönberg, composta tra il 1921 e il 1923. Nonostante il linguaggio d’avanguardia, il brano presenta movimenti danzanti: Präludium, Gavotte, Musette, Intermezzo, Menuett e Gigue. Schönberg stesso affermò a Nikolaj Slonimskij che “il vero significato della mia ricerca mi si palesò attraverso questi pezzi”.

Il recital prosegue con il Faschingsschwank aus Wien op. 26 di Robert Schumann, noto come “Carnevale di Vienna”.

Il compositore lo descrisse come una “grande Sonata romantica”, un caleidoscopico intreccio di maschere, idee eroiche e liriche. La serata si conclude con una selezione di quattordici valzer di Fryderyk Chopin, composti tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento. Queste pagine, caratterizzate da raffinata eleganza stilistica, elevano il valzer a musica da ascolto da salotto.

La Stagione 2025/2026 del Festival Pianistico proseguirà con il recital di Igor Levit il 19 marzo (ore 20) e si concluderà il 12 ottobre (ore 20) con Yunchan Lim.

Il Festival Pianistico nella Stagione “Be Luminous” del San Carlo

Giunto alla quinta edizione, il Festival Pianistico si integra nella Stagione 2025/2026 del Teatro di San Carlo, intitolata “Be Luminous”.

Il ciclo prevede quattro recital distribuiti tra gennaio e ottobre: Beatrice Rana ha aperto il percorso il 21 gennaio, seguita da Seong‑Jin Cho il 10 marzo, Hélène Grimaud il 29 marzo e Yunchan Lim il 12 ottobre. Tutti gli interpreti vantano profili internazionali di prestigio.

Il Teatro di San Carlo: un luogo di storia e arte

Inaugurato nel 1737, il Teatro di San Carlo è il più antico teatro d’opera ancora in attività. Con una capienza di circa 1 386 posti e una struttura a sei ordini di palchi, la sua architettura ha ispirato artisti come Stendhal e Paul Klee. Dopo un incendio nel 1816, Ferdinando di Borbone ne ordinò una rapida ricostruzione, mantenendo la forma originale.

Questo storico palcoscenico accoglie l’attuale Festival Pianistico, un evento che coniuga tradizione e modernità attraverso interpreti di fama mondiale e un repertorio che abbraccia diversi secoli di musica.