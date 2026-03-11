L’attivista per i diritti civili e degli animali Francesca Pascale, la presentatrice e inviata per dieci anni del programma “Striscia la Notizia” Chiara Squaglia e la conduttrice televisiva Simona Ventura sono tre delle undici personalità che riceveranno il “Premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026‑Repubblica di San Marino”. Il riconoscimento, ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino e biografo dell’attore Alberto Sordi, si svolgerà per la prima volta nella Repubblica di San Marino, nello storico Teatro Titano.

Un legame speciale con San Marino

La scelta di San Marino come sede del premio sottolinea il forte legame che Alberto Sordi aveva con il Titano. Nel 1995, l’attore presentò lì il suo film “Nestore, l’ultima corsa” e ricevette l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Sant’Agata. Igor Righetti ha ricordato come Sordi fosse colpito dal rispetto delle regole e dall’educazione civica osservati nel piccolo Stato, notando l’atteggiamento degli automobilisti che si fermavano alle strisce pedonali e la pulizia delle strade.

Il docufilm “Alberto Sordi secret” e l’omaggio alla contessa de Blanck

Alcune scene del docufilm “Alberto Sordi secret”, scritto e diretto da Igor Righetti e tratto dal suo libro “Alberto Sordi segreto”, sono state girate proprio a San Marino.

Il film, già premiato in Italia e all’estero, è stato prodotto da CameraWorks e presentato alla Festa del Cinema di Roma e al Senato della Repubblica. Durante la cerimonia del premio sarà inoltre reso un omaggio alla contessa Patrizia de Blanck, recentemente scomparsa. La contessa, grande amica di Righetti e già premiata nel 2021, aveva partecipato al docufilm raccontando la sua storia d’amore con Sordi.