Carlo Conti ha concluso la sua esperienza al Festival di Sanremo 2026 salutando la stampa con parole di grande soddisfazione: “molto divertente, molto entusiasmante, vissuta con grande serenità”. Ha definito il suo bilancio personale con la metafora “vado via con la medaglia d’oro e di bronzo”. Conti ha chiarito di aver comunicato all’azienda il suo “no definitivo” alla conduzione futura del Festival due mesi prima, e ha fortemente voluto che il passaggio di consegne avvenisse “in video”. Questa scelta è stata vista da lui come un simbolo di “coesione aziendale, di rispetto”, rappresentando un Festival che “guardava al passato, dedicato a Baudo, e il testimone verso il futuro con Stefano”.

Il conduttore ha esteso i suoi ringraziamenti “a tutti voi giornalisti, ai cantanti in gara, alle case discografiche, major e indipendenti”. Ha posto l’accento sul rispetto reciproco come elemento fondamentale del suo lavoro e della sua vita, sottolineando l'importanza di questo valore nei rapporti con i professionisti del settore e con il pubblico. Ha concluso il suo intervento con un sentito grazie a Sanremo e un ringraziamento personale “al pescatore Bruno, che in questi giorni mi ha portato a pescare al largo di Sanremo. Viva la Rai”.

Il contesto del passaggio di testimone

Il Festival di Sanremo 2026, svoltosi dal 24 al 28 febbraio, ha visto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e da numerosi co-conduttori e ospiti d’eccezione.

L’edizione segna l’ultimo Festival sotto la guida di Conti, che ha voluto chiudere il suo ciclo con un omaggio alla figura storica di Pippo Baudo e un ideale proiettarsi verso il futuro, affidando il testimone a Stefano, il nuovo volto scelto dall’azienda per la conduzione.

Il ruolo simbolico della “medaglia d’oro e di bronzo”

L’espressione “medaglia d’oro e di bronzo” utilizzata da Conti racchiude il bilancio della sua esperienza sanremese. L’“oro” simboleggia un Festival sereno, coeso e rispettoso della tradizione, mentre il “bronzo” potrebbe indicare un risultato dignitoso, pur non rappresentando la massima vittoria. Questa scelta retorica, in linea con il suo stile sobrio e positivo, evidenzia la sua attenzione ai rapporti professionali e al valore della continuità tra passato e futuro.

Il “passaggio di consegne in video” assume un forte valore simbolico, rappresentando non un distacco, ma un ponte tra le generazioni artistiche. Conti celebra la dimensione collettiva e la storia del Festival, legandosi idealmente alla figura di Pippo Baudo e proiettandosi verso il futuro con Stefano, il nuovo conduttore designato dalla Rai.

Il ringraziamento al pescatore Bruno aggiunge un tocco personale, unendo la formalità istituzionale al calore umano e segnando un momento di autenticità alla conclusione dell’esperienza sanremese.

In sintesi, Carlo Conti chiude il suo ciclo al Festival con un messaggio pacato ma ricco di significati: la “medaglia d’oro e di bronzo” come riconoscimento personale e simbolico, il “passaggio di consegne in video” come segnale di coesione e rispetto, e un sentito ringraziamento che abbraccia sia il pubblico professionale che gli affetti personali.