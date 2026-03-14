‘Sanremo Top’ torna in onda con il suo secondo e ultimo appuntamento, condotto da Carlo Conti dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Dopo il debutto che ha registrato un notevole interesse di pubblico, la trasmissione prosegue il suo percorso tra classifiche e performance degli artisti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, si propone come uno spin off che valorizza i risultati ottenuti dal Festival di Sanremo 2026, sia in termini televisivi che digitali.

‘Sanremo Top’: numeri e protagonisti della serata

La serata prevede la presenza dei Big in gara e di uno dei due finalisti delle Nuove Proposte, che avranno l’opportunità di eseguire nuovamente il brano presentato al Festival. Durante la trasmissione verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio, offrendo così uno sguardo aggiornato sull’andamento dei brani più ascoltati e trasmessi. Tra gli artisti attesi figura il ritorno di Sal Da Vinci. Il cast è arricchito dalla partecipazione di Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, che commenteranno e condivideranno curiosità e aneddoti legati alla kermesse.

Ospiti e curiosità della trasmissione

La presenza di Nino Frassica aggiunge un tocco di ironia alla serata, con i suoi interventi che richiamano il suo stile inconfondibile. ‘Sanremo Top’ rappresenta anche un omaggio alla tradizione del Festival, riprendendo un format ideato da Pippo Baudo e riportato in auge da Carlo Conti. Il programma si distingue per la capacità di coinvolgere un pubblico trasversale, con dati di ascolto che evidenziano una forte partecipazione anche tra i più giovani. La trasmissione va in onda in prima serata su Rai 1 e offre la possibilità di seguire l’evento anche in streaming su Rai Play, confermando l’attenzione verso le nuove modalità di fruizione dei contenuti televisivi.