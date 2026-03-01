Sal Da Vinci ha trionfato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”. L’artista ha dedicato il suo successo alla sua amata Napoli e alla sua famiglia, in un momento di profonda commozione. Ha inoltre riservato parole di affetto per Stefano De Martino, futuro conduttore e direttore artistico del Festival 2027.

Il trionfo e la dedica

Il cantautore napoletano ha conquistato il primo posto con “Per sempre sì”, una canzone che celebra l’amore e la forza delle promesse. Durante la proclamazione, Sal Da Vinci ha dichiarato con orgoglio: “Questa Napoli finalmente nel posto che merita”, evidenziando il suo profondo legame con le radici partenopee.

Non sono mancati i ringraziamenti alla famiglia, fondamentale sostegno nel suo percorso.

Il messaggio a Stefano De Martino

Sal Da Vinci ha accolto con entusiasmo la notizia che Stefano De Martino sarà alla guida del Festival nel 2027. “Grande gioia, gli ho fatto i complimenti, sono felice per lui e sono felice di saperlo felice”, ha commentato l’artista. Ha rivelato che De Martino gli ha inviato un messaggio di congratulazioni reciproche, assicurando il suo pieno supporto per la futura edizione del Festival.

Un momento di orgoglio per Napoli

La vittoria di Sal Da Vinci rappresenta un significativo momento di orgoglio per Napoli, celebrata ancora una volta come città della musica. Il forte legame tra l’artista e la sua città natale emerge con chiarezza dalle sue parole, che trasmettono un profondo sentimento di appartenenza e riconoscimento.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, il cui vero nome è Salvatore Michael Sorrentino, è un cantautore di origine napoletana con una carriera che si estende per decenni. Nato a New York, ha mosso i primi passi nel mondo della musica fin da bambino. La sua partecipazione a Sanremo non è una novità: nel 2009 si era classificato terzo. Il suo ritorno al Festival nel 2026 si è coronato con la vittoria grazie al brano “Per sempre sì”.