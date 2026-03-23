L'attrice Sarah Michelle Gellar è a Roma per promuovere ‘Finché morte non ci separi 2’, film Searchlight Pictures. Durante la presentazione, Gellar ha evidenziato l'intenso affetto dei fan, un sostegno rafforzatosi nell'ultima settimana. Questo legame le permette di non sentirsi vincolata a un unico ruolo, nonostante la celebre interpretazione di Buffy l’ammazzavampiri, offrendole libertà di spaziare.

‘Finché morte non ci separi 2’: trama e cast

Il film, nelle sale italiane dal 9 aprile, è il sequel del fortunato primo capitolo (2019), diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Samara Weaving torna come Grace, protagonista sopravvissuta a una spietata tradizione familiare. Con la sorella Faith (interpretata da Kathryn Newton), affronta quattro famiglie rivali in una violenta caccia globale. La trama si concentra sulla lotta per la sopravvivenza e il potere familiare. Newton ha accettato il ruolo per la stima verso i registi e la scrittura del personaggio. Gellar cerca sempre personaggi tridimensionali, apprezzati come eroi o antagonisti.

Il ricordo di Nicholas Brendon e i fan

Durante l'incontro romano, Sarah Michelle Gellar ha ricordato con commozione il collega Nicholas Brendon, scomparso il 20 marzo all’età di 54 anni. L’attrice lo ha descritto come parte fondamentale di ‘Buffy l’ammazzavampiri’, la cui eredità continuerà a vivere, portando gioia.

Gellar ha ribadito che, pur essendo identificata con Buffy, il sostegno dei fan le consente di affrontare nuove sfide professionali senza sentirsi limitata da un solo ruolo.

La carriera di Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar è un'attrice statunitense nota per il ruolo di Buffy Summers nella serie cult ‘Buffy l’ammazzavampiri’. La sua versatilità è stata dimostrata anche attraverso interpretazioni come Daphne nei film di ‘Scooby-Doo’, e ruoli in ‘Cruel Intentions’ e ‘The Grudge’. Gellar è un punto di riferimento per generazioni.