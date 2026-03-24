L'attrice Sarah Michelle Gellar è giunta a Roma per la presentazione di ‘Finché morte non ci separi 2’, dove è stata affiancata dalla collega Kathryn Newton. Durante l'evento, Gellar ha condiviso profonde riflessioni sul suo duraturo legame con i fan e sulla recente notizia della cancellazione del reboot di ‘Buffy l’ammazzavampiri’, la serie cult degli Anni 90 che l’ha consacrata come un’icona. L'attrice ha espresso gratitudine per l'amore e il supporto costante dei suoi ammiratori, un affetto che le ha permesso di sperimentare e accettare ruoli diversi senza mai sentirsi confinata a un unico personaggio.

Ha sottolineato la sua fortuna nel non essere associata unicamente a Buffy, ma di essere riconosciuta anche per interpretazioni in film come 'Cruel Intentions', 'The Grudge' o 'Scooby-Doo' (nel ruolo di Daphne).

Il ritorno al cinema con ‘Finché morte non ci separi 2’

Il nuovo film, ‘Finché morte non ci separi 2’, in uscita nelle sale italiane dal 9 aprile, è il sequel dell'acclamato primo capitolo del 2019. Diretto ancora una volta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il lungometraggio riprende lo spirito originale, mescolando sapientemente horror, umorismo nero e una buona dose di sangue. La protagonista, Grace, interpretata da Samara Weaving, torna per affrontare un nuovo e ancora più estremo "gioco".

Affiancata dalla sorella Faith, una new entry interpretata da Kathryn Newton, Grace si trova a lottare contro quattro famiglie rivali per il controllo di un Consiglio mondiale, trasformando la sua sopravvivenza in una caccia all'uomo su scala globale. Gellar ha colto al volo l'occasione di partecipare, essendo una grande fan del primo film e apprezzando la sceneggiatura. L'attrice ha spiegato che il film rappresenta un'esplorazione delle famiglie e dei vari tipi di legami che si creano al loro interno, specialmente quando si percepiscono responsabilità verso gli altri. Ha inoltre ribadito la sua ricerca di personaggi tridimensionali, indipendentemente dal fatto che siano eroi o antagonisti, e la sua fortuna nel veder accettata questa dualità dai suoi fan, che la supportano sia come eroina che come "cattiva".

L'omaggio a Nicholas Brendon, l'indimenticabile Xander Harris

Un momento toccante della conferenza è stato il ricordo di Nicholas Brendon, l'attore che fu suo collega nella serie cult ‘Buffy l’ammazzavampiri’ e che è scomparso lo scorso 20 marzo all'età di 54 anni. Gellar ha definito la sua perdita una tragedia, specialmente quando avviene "molto prima di quanto avrebbe dovuto". Ha evidenziato il ruolo fondamentale che Brendon ebbe nella serie, dove interpretava l'ironico e impacciato Xander Harris, e la gioia che seppe portare a innumerevoli spettatori. L'attrice ha sottolineato che il contributo di Brendon non svanirà mai e che egli resterà sempre parte dell'eredità di 'Buffy'. Brendon, che aveva aspirato a una carriera nel baseball e si era avvicinato alla recitazione per affrontare una balbuzie, aveva affrontato problemi di abuso di sostanze e di salute mentale.

Negli ultimi tempi si era però dedicato con passione alla pittura e all'arte, condividendo il suo talento con familiari e amici. La sua scomparsa, avvenuta nel sonno per cause naturali, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e dei colleghi.

La carriera di Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar è un'attrice statunitense la cui carriera è stata segnata indelebilmente dal ruolo di Buffy Summers nella celebre serie televisiva ‘Buffy l’ammazzavampiri’. La sua versatilità l'ha portata a interpretare con successo personaggi in diverse produzioni cinematografiche, tra cui ‘Cruel Intentions’, ‘The Grudge’ e ‘Scooby-Doo’. Riconosciuta per la sua capacità di spaziare tra generi e ruoli, Gellar continua a essere una figura di riferimento e un'ispirazione per generazioni di spettatori, testimoniando un percorso artistico ricco di successi.