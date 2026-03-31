Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con il brano "Tu mi piaci tanto", Sayf ha annunciato l’uscita del suo primo album ufficiale. Intitolato “Santissimo”, il progetto sarà disponibile dall’8 maggio per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. L’artista aveva già anticipato il progetto, svelando il nome e indizi ai fan tramite social e sul palco dell’Ariston.

“Santissimo” si configura come il capitolo più completo e rappresentativo della musica di Sayf, unendo racconto personale, energia dei live, contaminazione tra generi e culture, e la sua naturale capacità di passare da barre dirette a melodie apertissime con autenticità e leggerezza.

L’annuncio giunge in un momento di grande successo: il singolo "Tu mi piaci tanto" è disco d'oro e primo nella classifica Earone Airplay (20-26 marzo), tra i più trasmessi. Su Spotify, si mantiene stabile nella Top50, superando i 20 milioni di stream.

Le Date del "Santissimo Tour Estivo"

In concomitanza con l’album, Sayf sarà protagonista del “Santissimo Tour Estivo”, che consolida la sua presenza sui principali palchi dei festival italiani. Il tour inizia il 20 giugno 2026 all’OLTRE Festival di Bologna. Le tappe includono:

16 luglio 2026 – Assisi Summer Festival – Assisi (PG)

– Assisi Summer Festival – Assisi (PG) 31 luglio 2026 – Sottosopra Fest – Bari

– Sottosopra Fest – Bari 6 agosto 2026 – Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD)

– Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD) 15 agosto 2026 – Red Valley Festival – Olbia (SS)

– Red Valley Festival – Olbia (SS) 28 agosto 2026 – Marea Festival – Montesilvano (PE)

– Marea Festival – Montesilvano (PE) 4 settembre 2026 – Beat Festival – Empoli (FI)

– Beat Festival – Empoli (FI) 5 settembre 2026 – Trento Live Fest – Trento

I biglietti sono disponibili in prevendita da lunedì 30 marzo alle ore 14:00 su livenation.it.

L’attività live di Sayf proseguirà anche in autunno nei club.

Il Successo di "Tu mi piaci tanto" e il Percorso Artistico

Il successo di "Tu mi piaci tanto", disco d'oro e ai vertici delle classifiche radiofoniche e digitali con oltre 20 milioni di stream, ha segnato una svolta per Sayf. L’album “Santissimo” e il tour estivo culminano un percorso artistico che ha coinvolto il pubblico online e dal vivo, confermando il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana.