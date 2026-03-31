Sayf, il talentuoso artista italo-tunisino, ha annunciato l’imminente uscita del suo primo album, intitolato ‘Santissimo’. Il disco sarà disponibile a partire dall’8 maggio, sia in formato fisico che su tutte le piattaforme digitali, segnando un momento significativo nel suo percorso musicale. Il progetto ‘Santissimo’ è stato anticipato da tempo dall’artista, che ne ha condiviso il nome in diverse occasioni e ha fornito indizi ai suoi fan attraverso i social media e durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. L’album si presenta come una raccolta completa delle molteplici sfumature che definiscono l’identità artistica di Sayf, fondendo racconti personali, l’energia vibrante delle esibizioni dal vivo e una ricca contaminazione tra generi e culture.

‘Santissimo’: un viaggio tra identità e sonorità

L’album ‘Santissimo’ si configura come l’opera più rappresentativa di Sayf fino a oggi, evidenziando la sua notevole capacità di alternare barre dirette a melodie ampie e aperte, il tutto mantenendo una cifra stilistica autentica e una leggerezza distintiva. L’annuncio di questo atteso debutto discografico giunge sulla scia del grande successo ottenuto dal singolo sanremese ‘Tu mi piaci tanto’. Il brano, dopo aver conquistato la certificazione oro, ha continuato la sua ascesa raggiungendo la prima posizione nella classifica EarOne Airplay durante la settimana 13 del 2026. Inoltre, ‘Tu mi piaci tanto’ si mantiene stabilmente ai vertici della Top50 di Spotify, dove ha già superato i 20 milioni di stream, confermandosi tra i pezzi più trasmessi e ascoltati del momento.

Un’estate all’insegna della musica con il ‘Santissimo Tour Estivo’

In concomitanza con l’uscita dell’album, Sayf si prepara a un’estate ricca di appuntamenti dal vivo con il ‘Santissimo Tour Estivo’, che lo vedrà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. Tra le date già confermate spiccano: il 20 giugno a Bologna (Oltre Festival), il 16 luglio ad Assisi (Assisi Summer Festival), il 31 luglio a Bari (Sottosopra Festival), il 6 agosto a Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), il 15 agosto a Olbia (Red Valley Festival), il 28 agosto a Montesilvano (Marea Festival), il 4 settembre a Empoli (Beat Festival) e il 5 settembre a Trento (Trento Live Fest). La tournée proseguirà poi in autunno, con una serie di concerti nei principali club italiani, tra cui spiccano tappe già sold out come quella all’Alcatraz di Milano.

Chi è Sayf: l’artista che unisce culture

Nato nel 1999, Sayf è un artista italo-tunisino che infonde nella sua musica il racconto profondo delle sue radici e delle esperienze vissute tra due diverse culture. La sua narrazione, autentica e contemporanea, si traduce in brani che riflettono sfide e identità. Riconosciuto come una delle voci più promettenti della nuova scena genovese, Sayf ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali: è stato l’unico artista italiano selezionato da Vevo per l’esclusivo programma ‘Dscvr Artists to Watch 2026’, che ha riunito 19 talenti emergenti a livello mondiale. Inoltre, è stato scelto da Spotify Italia per ‘Radar 2025’, il programma dedicato agli artisti da tenere d’occhio. Sia nei suoi brani che nelle sue coinvolgenti esibizioni dal vivo, Sayf riesce a trasmettere un palpabile senso di vicinanza e sincerità al suo pubblico, creando un legame diretto e autentico.