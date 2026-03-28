Il Victoria & Albert Museum di Londra ospita dal 2026 una vasta retrospettiva dedicata a Elsa Schiaparelli, una delle più importanti designer italiane del Novecento. L'esposizione celebra l'opera rivoluzionaria della stilista, nota per il suo stile innovativo e profondamente surrealista, e la sua straordinaria capacità di coniugare moda e arte. La mostra mette in luce anche il suo stretto rapporto con i grandi nomi del surrealismo internazionale.

Nelle prestigiose sale del celebre museo londinese, i visitatori possono ammirare numerosi capi, accessori e bozzetti che ripercorrono l'intera e prolifica carriera di Schiaparelli.

Il percorso espositivo copre la sua attività nell'atelier parigino fra gli anni Venti e Quaranta, evidenziando le sue celebri collaborazioni con artisti del calibro di Salvador Dalí e Jean Cocteau. Una delle testimonianze storiche esposte cattura l'essenza del suo lavoro, affermando: "Lavorare con Elsa era come partecipare a un sogno". L'evento intende inoltre valorizzare l'impatto duraturo che la designer ebbe sull'evoluzione della moda internazionale, ponendo le sue creazioni in un dialogo stimolante con opere di arte, fotografia e cinema dell'epoca.

Il percorso espositivo e le creazioni iconiche di Schiaparelli

Il percorso espositivo si snoda attraverso le sale dedicate alla moda del Victoria & Albert Museum, che per l'occasione accoglie oltre cento pezzi.

Tra questi spiccano abiti iconici come il celebre "abito aragosta", gioielli e copricapi eccentrici, tutti elementi che narrano il profondo legame fra la couturier e l'avanguardia artistica. L'allestimento ripercorre le tappe fondamentali dell'opera di Elsa Schiaparelli, sottolineando temi chiave della sua visione artistica, quali la trasformazione dell'abbigliamento femminile, l'uso audace del colore shocking pink e la sperimentazione pionieristica di materiali e tecniche inconsuete per l'epoca.

Tra gli oggetti più rappresentativi in mostra figurano non solo abiti di alta moda ma anche accessori unici, frutto delle sue innovative collaborazioni con artisti surrealisti. Un nucleo significativo di documenti originali, provenienti dagli archivi storici della maison, offre uno sguardo privilegiato sul suo processo creativo.

Uno spazio rilevante è dedicato all'impatto culturale di Schiaparelli sull'immaginario collettivo, attraverso approfondimenti che collegano la sua visione audace a quella di altri innovatori della moda e dell'arte del Novecento, consolidando la sua eredità.

Il Victoria & Albert Museum: un'istituzione per la moda globale

Il Victoria & Albert Museum si conferma come uno dei principali musei a livello mondiale dedicati alle arti applicate e alla moda. Fondato nel 1852 e situato nel cuore di South Kensington, a Londra, il V&A custodisce una delle collezioni più ricche e varie di oggetti d'arte, design e tessile a livello globale. Oltre alla sua vasta collezione permanente, che spazia dal Medioevo ai giorni nostri, il museo promuove regolarmente esposizioni temporanee di grande risonanza, dedicate ai protagonisti che hanno segnato la storia della moda e del costume.

Negli ultimi anni, il Victoria & Albert Museum ha rafforzato ulteriormente il proprio ruolo di istituzione di riferimento per lo studio e la valorizzazione della moda, organizzando mostre monografiche di successo su stilisti di fama mondiale quali Christian Dior, Alexander McQueen e, ora, Elsa Schiaparelli. La mostra dedicata alla grande designer italiana conferma così la vocazione internazionale del V&A e il suo costante impegno nella ricerca e nell'innovazione nell'ambito delle arti visive e della moda contemporanea, celebrando un'icona di stile e creatività.