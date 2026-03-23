È venuto a mancare a Milano, all’età di ottantaquattro anni, Bruno Castiglia, fondatore e voce storica de I Bisonti, lasciando un segno indelebile nella musica italiana. Il cantante milanese è stato una figura centrale della scena musicale degli anni Sessanta, contribuendo in modo significativo a definire il cosiddetto ‘Sweet Beat’ con le sue melodie raffinate e armonie distintive. Fu proprio nel capoluogo lombardo che Castiglia diede vita al gruppo nel 1965. La formazione originale de I Bisonti annoverava, oltre a Castiglia alla voce e chitarra, Gianni Calabria alla batteria, Ennio Castiglia al basso, Angelo Milani alle tastiere e Luigi Biagioni alla chitarra.

Nel corso degli anni, la band conobbe numerosi cambi di organico, ma riuscì sempre a mantenere una propria, riconoscibile identità stilistica.

I successi discografici e l'impronta stilistica

Il debutto discografico de I Bisonti avvenne nella seconda metà degli anni Sessanta, un periodo di grande fermento per la musica italiana. Tra i primi successi che li portarono alla ribalta, spicca il singolo ‘Con le mie lacrime’, una riuscitissima versione italiana di ‘As Tears Go By’ dei celebri Rolling Stones. A questo seguì ‘Occhi di sole’, un brano che divenne rapidamente uno dei più rappresentativi del gruppo, consolidandone la fama. La loro produzione discografica si arricchì anche di altri titoli significativi come ‘La tua ombra’, ‘Richiamo d’amore’ e ‘Viso di luce’, dimostrando la versatilità e la capacità compositiva della band.

Accanto ai brani originali, I Bisonti si distinsero anche per le loro interpretazioni di classici del rock internazionale. Tra le cover più note, si ricordano ‘Lucille’ di Little Richard e ‘La casa del sole’, un adattamento italiano di ‘The House of the Rising Sun’ degli Animals. Tuttavia, il brano che più di ogni altro è rimasto nel cuore degli appassionati e che è diventato un vero e proprio manifesto per il beat italiano è senza dubbio ‘Crudele’. Uscito nel 1967, questo singolo si fece notare per il suo stile energico e innovativo, caratterizzato da un arrangiamento all'avanguardia rispetto alle sonorità dell'epoca. Ancora oggi, ‘Crudele’ è inserito in diverse compilation dedicate al genere e continua a essere apprezzato per la sua godibilità e la sua carica distintiva.

Il ritorno sulle scene e l'eredità duratura

Nel corso della loro carriera, I Bisonti non si limitarono a un unico genere, sperimentando anche sonorità più vicine al ‘garage rock’ e, in un secondo momento, avvicinandosi alle ‘atmosfere hippie’ con il brano ‘Mi è rimasto un fiore’. Dopo la partecipazione a ‘Un disco per l’estate’ nel 1970, il gruppo si allontanò progressivamente dalle scene musicali. La band, però, tornò alla ribalta nel 1985, cavalcando l'onda del revival degli anni Sessanta e partecipando a importanti trasmissioni televisive. Bruno Castiglia, con la sua inesauribile passione, ha continuato a esibirsi dal vivo con diverse formazioni, mantenendo viva l'eredità musicale de I Bisonti anche negli anni Duemila e assicurando che la tradizione del beat italiano non venisse dimenticata.