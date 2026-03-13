La terza edizione della Scuola di Reportage Narrativo Alessandro Leogrande è iniziata il 13 marzo 2026 a Bari. Il percorso formativo, della durata di otto mesi, è gratuito e si rivolge a giovani under 35. L'iniziativa è promossa dalla fondazione Giuseppe Di Vagno, con il sostegno della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari. Quest’anno, per la prima volta, il programma si estende all’area adriatica, offrendo due borse di studio per residenti in Albania che coprono viaggio, vitto e alloggio. La scuola accoglie venti iscritti.

Daniela Mazzucca, presidente della fondazione Di Vagno, evidenzia come il reportage narrativo rimanga uno strumento essenziale per comprendere i fenomeni sociali, politici e culturali.

Sottolinea inoltre che questa edizione rappresenta un laboratorio di confronto e ricerca collettiva. Il coordinamento è affidato al direttore della scuola, Francesco Romito, il quale descrive l'iniziativa come uno spazio di apprendimento nuovo e accessibile, volto a far dialogare il Sud con il Mediterraneo e l’Europa, coltivando lo sguardo del reportage narrativo per sviluppare nuove pratiche di intervento sul territorio.

Il programma formativo si articola in nove moduli, tenuti da docenti di rilievo come Giuliano Battiston, socio di Lettera 22 e direttore della Rivista corvialista; Daria Corrias, curatrice di Tre Soldi a Rai Radio 3; e lo storico Carlo Greppi. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 marzo 2026.

Contesto e fisionomia della scuola

Istituita nel 2023, la Scuola di Reportage Narrativo Alessandro Leogrande mira a formare giovani autori e giornalisti secondo il modello narrativo dello scrittore e giornalista pugliese. L'obiettivo è offrire un lavoro approfondito su territorio, storia del Meridione, indagine sociale e reportage narrativo. Dalla sua prima edizione, la scuola si è distinta come un progetto di respiro territoriale e culturale, caratterizzato da lezioni, momenti di ricerca e confronto con autori e storici. L'estensione della partecipazione ai residenti in Albania segna un'importante evoluzione verso un respiro transfrontaliero.

Il reportage narrativo come metodo

Secondo l'impostazione di Alessandro Leogrande, il reportage narrativo si basa su un racconto rigoroso della realtà che trascende la cronaca, arricchendosi di memoria storica e analisi del presente.

È una forma di racconto che riesce a mettere in dialogo storia, territorio e attualità, restituendo la complessità dei fenomeni sociali e culturali. La scuola si ispira a questo metodo, fornendo strumenti narrativi per leggere e interpretare i contesti meridionali e mediterranei con profondità e rigore.

La presenza nel corpo docente di figure quali Battiston, Corrias e Greppi attesta una struttura multidisciplinare, che spazia dalla scrittura letteraria alla comunicazione radiofonica, fino all’indagine storica. Questo approccio collettivo e riflessivo, unito all’inclusione di borse di studio per giovani albanesi, amplia l’orizzonte geografico e culturale dell’iniziativa, ponendo le basi per un’azione formativa che intende favorire il dialogo tra Sud Italia, Mediterraneo ed Europa.