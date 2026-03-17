L'attore statunitense Sean Penn si è recato a Kiev per un importante incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo appuntamento ha fatto seguito alla sua decisione di non partecipare alla 98ª edizione degli Academy Awards, la cerimonia degli Oscar, dove era stato premiato con la sua terza statuetta. Penn ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione nel film ‘Una battaglia dopo l'altra’. Il presidente Zelensky ha pubblicamente espresso la sua profonda gratitudine nei confronti di Penn, definendolo ‘un vero amico dell’Ucraina’ e mettendo in risalto il suo sostegno costante e ininterrotto, sin dal primo giorno dell’invasione su larga scala e ancora oggi.

Il riconoscimento di Zelensky per il sostegno a Kiev

Durante l’incontro avvenuto nella capitale ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha voluto ringraziare personalmente Sean Penn per la vicinanza e la solidarietà dimostrate al popolo ucraino. Il leader ha condiviso un messaggio significativo, ribadendo che l'attore è stato un punto di riferimento per l’Ucraina fin dal primo giorno della guerra e che il suo supporto continua a essere una costante. L’attore, già ampiamente conosciuto per il suo impegno in cause umanitarie a livello globale, ha ricevuto parole di grande stima e sincera riconoscenza per la sua presenza fisica e per il suo sostegno morale, elementi cruciali in un momento di conflitto.

L'assenza agli Academy Awards e il significato del premio

La 98ª edizione degli Academy Awards, uno degli eventi più prestigiosi del mondo cinematografico, si è svolta a Los Angeles il 15 marzo 2026. In questa occasione, Sean Penn è stato insignito del premio come Miglior Attore Non Protagonista. Tuttavia, l'attore ha scelto di non essere presente alla cerimonia di premiazione. La sua decisione di recarsi invece a Kiev per incontrare il presidente Zelensky ha immediatamente catturato l’attenzione dei media internazionali, evidenziando in modo inequivocabile il forte legame tra l’attore e la causa ucraina. L’assenza di Penn agli Oscar è stata ampiamente interpretata come un gesto di profonda solidarietà verso l’Ucraina, contribuendo a rafforzare ulteriormente la sua immagine di sostenitore attivo del paese in un periodo di grave difficoltà.

Sean Penn: carriera e impegno sociale

Sean Penn è una figura poliedrica del cinema americano, riconosciuto non solo come attore di talento, ma anche come regista e produttore. La sua carriera è costellata di successi, tra cui la vittoria di ben tre Oscar, che testimoniano il suo eccezionale contributo all'industria cinematografica. Oltre alla sua brillante carriera artistica, Penn è celebre per il suo marcato impegno sociale e politico, che lo ha visto spesso coinvolto in numerose iniziative umanitarie e di solidarietà internazionale. La sua recente presenza a Kiev conferma la sua costante attenzione alle questioni globali e il suo sostegno concreto alle popolazioni colpite da conflitti in diverse parti del mondo.