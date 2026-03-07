Senhit, affiancata da Boy George, ha trionfato nella finale del San Marino Song Contest con il brano “Superstar”. La vittoria le assicura la rappresentanza della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna. L'evento si è svolto presso il Teatro Nuovo di Dogana, sotto la conduzione di Simona Ventura e la direzione artistica di Massimo Bonelli. Alla competizione hanno preso parte ventuno artisti finalisti.

Una giuria ha decretato la vincitrice

La decisione finale è spettata a una giuria composta da Federica Gentile, Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.

Senhit ha descritto “Superstar” come un inno all’autenticità, un invito a esprimere la propria identità in tutte le sue sfaccettature, definendolo non solo una canzone ma una vera e propria direzione artistica.

Riconoscimenti collaterali e ospiti d’eccezione

La serata ha visto l’assegnazione di ulteriori premi: il Premio della Critica è stato conferito al duo Pellegrina Pibigas per il brano “Il giorno che”. Dolcenera si è aggiudicata il Premio SIAE per il miglior testo e il Premio della Giuria di Qualità con la sua canzone “My Love”. La kermesse è stata impreziosita dalla presenza di ospiti di rilievo come Al Bano, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Tommy Cash. Un momento particolarmente sentito è stato l’omaggio a Pippo Baudo, con la partecipazione del figlio Alessandro.

Il ritorno di Senhit sul palco europeo

Questa vittoria segna un significativo ritorno per Senhit sul palcoscenico dell’Eurovision. L’artista, che ha già avuto l’opportunità di rappresentare San Marino in edizioni precedenti, si prepara ora a calcare nuovamente la scena continentale con un brano che fonde energia pop e un messaggio di autodeterminazione.

Profilo artistico di Senhit

Senhit, il cui nome d’arte deriva da Senhit Zadik Zadik, è una cantante italiana con una consolidata esperienza eurovisiva. Ha già portato i colori di San Marino all’Eurovision Song Contest in diverse occasioni, tra cui nel 2011 con il brano “Stand By” e nel 2021, quando ha duettato con Flo Rida nel brano “Adrenalina”.