Sergio Castellitto, attore e regista, ha ricoperto il ruolo di presidente di giuria nella quarta edizione del Premio Film Impresa. L’evento, svoltasi al Cinema Quattro Fontane di Roma, ha visto la partecipazione di numerose opere in concorso, confermando l’interesse e la qualità della manifestazione dedicata al racconto d’impresa attraverso il linguaggio cinematografico.

Un festival che valorizza il racconto d’impresa

Il Premio Film Impresa si conferma come un appuntamento importante per il settore, con oltre 200 opere presentate per questa edizione.

La giuria, guidata da Castellitto, ha avuto il compito di selezionare i lavori più meritevoli tra una vasta gamma di proposte, espressione della creatività e della capacità narrativa delle aziende italiane.

Il ruolo della giuria e la selezione delle opere

La presenza di Sergio Castellitto come presidente di giuria ha dato ulteriore prestigio all’evento. La selezione delle opere è stata attenta e articolata, con la giuria impegnata a valutare i film in concorso secondo criteri di qualità e originalità. L’iniziativa ha messo in luce il valore umano e narrativo delle storie raccontate, sottolineando l’importanza del cinema come strumento di comunicazione aziendale.

Il Premio Film Impresa continua così a promuovere il dialogo tra il mondo dell’impresa e quello della cultura, offrendo uno spazio di confronto e crescita per autori, aziende e pubblico.