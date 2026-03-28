Su Prime Video è disponibile ‘SMYL – Show Me Your Life’, serie diretta da Luca Secci con protagonisti unici: veri professionisti della comunicazione. Questi consulenti affrontano quotidianamente le sfide di reputazione e branding. Realizzata con Digitalia 21, la serie offre uno sguardo sul lavoro dietro le quinte delle aziende, evidenziando il loro ruolo nella gestione delle crisi e nella costruzione dell’immagine pubblica.

Un format innovativo tra realtà e narrazione

‘SMYL’ si discosta da documentari aziendali e reality, proponendo un racconto che fonde realtà e narrazione.

I protagonisti, tra cui Max Calore, Marco Lutzu, Giando Santamaria, Gio Talente e Michel Sainville, portano sullo schermo la loro autentica esperienza. La prima puntata, presentata a Roma, segue un attore che si affida a specialisti per ricostruire la propria immagine pubblica, offrendo un sguardo autentico sulle dinamiche e strategie di comunicazione strategica.

Temi attuali e approccio autentico

La serie affronta temi attuali: reputazione digitale, salute mentale nello spettacolo e sfide legate alle dipendenze. ‘SMYL’ evidenzia il valore delle storie vere e delle competenze umane, raccontando il lavoro quotidiano di chi opera nella consulenza strategica e nella gestione della percezione online.

Il regista Luca Secci ha sottolineato come il progetto dimostri che la qualità narrativa può emergere anche senza budget faraonici, puntando sull'autenticità e sull'ingegno per storie che risuonino.

Il contributo di Marco Lutzu

Tra i professionisti presenti, Marco Lutzu è un esperto di brand positioning e comunicazione. Noto per il suo contributo nel marketing strategico, ha partecipato a numerosi progetti di formazione e consulenza per aziende. Si è distinto per il suo approccio innovativo e per la capacità di guidare team verso il raggiungimento di obiettivi di immagine e reputazione. La sua presenza in ‘SMYL’ arricchisce la narrazione, offrendo una testimonianza qualificata delle metodologie e sfide del suo campo d’azione.