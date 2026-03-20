Il volume "Sono tornato perché c'eri tu – La poesia che salva e come lo fa" di Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello, edito da Solferino (224 pagine, 17,50 euro), esplora la poesia come una forza capace di offrire conforto e rinascita. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, che si celebra il 21 marzo, gli autori – fondatori de La Setta dei Poeti estinti – presentano una raccolta di storie dove la scrittura poetica emerge come strumento di sopravvivenza, cura e riscatto personale. Il libro sottolinea che "Più di tutto, la poesia è ciò che salva, per quanto possa apparire una frase banale.

Salva scrittori e lettori, come un kit di sopravvivenza senza bende, che ci ricorda l'umano che è in noi anche nei momenti più cinici dell'esistenza".

Il testo approfondisce le vicende di numerosi autori che, attraverso la poesia, hanno superato traumi, oppressioni o profonde sofferenze. Amelia Rosselli scriveva per sfuggire alla morte, mentre Ghiannis Ritsos componeva versi per mantenere viva la speranza di una libertà negata dal regime. Alda Merini ricorreva ai versi per affrontare l'internamento in manicomio, Giuseppe Ungaretti per trovare una patria, Pablo Neruda per amore e per la rivendicazione dei diritti dei popoli, e Giovanni Pascoli per salvaguardare la memoria familiare. Per Charles Bukowski la poesia rappresentava un antagonismo, per Sibilla Aleramo un'urgenza, e per Alfonso Guida una terra simbolica d'approdo.

L'opera si distingue da un classico saggio critico-letterario, proponendosi invece come una chiave per comprendere le vite e le esperienze che si celano dietro i versi, offrendo una (ri)scoperta di figure note e meno note della poesia, filtrate dalla sensibilità degli autori.

Poeti e resilienza: storie di salvezza attraverso i versi

Il libro presenta le esperienze di poeti celebri del Novecento e contemporanei, tra cui Raymond Carver, Nazim Hikmet, Antonia Pozzi, Osip Mandel'štam e Anna Achmatova. Un ruolo particolare è attribuito a Primo Levi, le cui parole hanno ispirato il titolo dell'opera. Vengono inoltre esplorate le vicende di Goliarda Sapienza, Ferruccio Benzoni, Pierluigi Cappello, Giovanna Rosadini e Maria Grazia Calandrone.

In ogni narrazione, l'esperienza poetica è descritta come una via di salvezza e un'espressione di una lotta interiore o collettiva, evidenziando la capacità della poesia di trasformare il dolore in arte.

Un capitolo significativo è dedicato al rapporto tra poesia e guerra, affrontando tematiche come la perdita, la resistenza e la testimonianza. Vengono citati poeti come Miklós Radnóti e l'iraniano Garous Abdolmalekian. Quest'ultimo, in tempi di crescente instabilità, comunica ancora attraverso la sua poesia "Al filo rosso che seguirà il suo aquilone", dedicata a Khodanour Lojei, morto a 27 anni durante le proteste per la morte di Mahsa Amini. I versi "Il tuo nome / è pieno di nomi! / Pieno di sassi che lanciamo" illustrano come la poesia diventi uno strumento potente di memoria, denuncia e condivisione nei contesti di conflitto, ribadendo che "la poesia non è poesia / se non è manciate, manciate, manciate, / se non è sassi, sassi, sassi, / se non è...".

La poesia oggi: una comunità che trova rinascita nei versi

Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello, forti dell'esperienza maturata con La Setta dei Poeti estinti – una realtà impegnata nella promozione della poesia attraverso letture collettive e incontri – raccolgono in questo volume non solo le storie di altri, ma anche il vissuto di una comunità che trova nei versi una possibilità di rinascita. Il libro si rivolge a chi cerca nella letteratura non solo conoscenza, ma anche un'identità e un modo per affrontare la vita quotidiana. Le storie presentate sono "come specchi che riflettono i nostri stessi dubbi, traumi, paure", offrendo una profonda risonanza emotiva.

Il volume propone un approccio alla poesia che va oltre lo studio accademico di testi e stili, invitando invece all'ascolto delle esistenze che vi si rifrangono, tra esperienze personali, sofferenze e speranze.

Gli autori invitano a considerare la poesia come una pratica di sopravvivenza individuale e collettiva. Viene inoltre ricordato il pensiero di Emil Cioran: "La creazione è una temporanea salvezza dagli artigli della morte". Attraverso queste narrazioni, la poesia emerge come una forma di solidarietà, cura e salvezza, da riscoprire e valorizzare nel vivere quotidiano.