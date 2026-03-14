Il volume “Sophia Loren”, curato da Marcello Garofalo e pubblicato da Dario Cimorelli Editore, è stato presentato presso il Teatro San Carlo di Napoli. L’evento si è svolto in occasione del prolungamento delle celebrazioni per i novant’anni della celebre attrice italiana. La pubblicazione, di 480 pagine e con prefazione di Erri De Luca, raccoglie 560 fotografie rare e inedite, offrendo uno sguardo ampio e documentato sugli ottant’anni di carriera della Loren. La Regione Campania, insieme alla Fondazione Film Commission, ha sostenuto l’iniziativa, dando ulteriore rilievo all’omaggio iniziato nell’ottobre 2024.

Uno studio completo sulla carriera di Sophia Loren

Il libro rappresenta uno degli studi più completi dedicati finora a Sophia Loren, analizzando nel dettaglio per la prima volta tutti i 98 titoli interpretati dall’attrice, sia per il cinema sia per la televisione. L’opera si apre ripercorrendo le origini di Loren a Pozzuoli, nel secondo dopoguerra, per poi arrivare alla sua consacrazione internazionale. Viene sottolineato il percorso della star partenopea accanto a grandi nomi della storia del cinema mondiale come Cary Grant, John Wayne, Clark Gable, Anthony Quinn, Gregory Peck, Peter Sellers e Marlon Brando. Oltre all’ampio apparato fotografico, il volume si arricchisce, nella sua chiusura, di una postfazione che ripropone un testo di Giuseppe Marotta datato 1959.

Una macchina del tempo sull’eredità di Sophia Loren

Marcello Garofalo descrive la sua opera come una “macchina del tempo”, ideata per soffermarsi sull’intelligenza attoriale di Sophia Loren e sulla sua capacità di restituire ogni ruolo in un’“immagine‑cinema” destinata a durare nella memoria collettiva. “Il suo lavoro, da ‘La Ciociara’ in avanti, è caratterizzato da una forte attenzione ai temi etici e esistenziali”, afferma Garofalo. Il volume intende anche porre le basi per la futura creazione di un Centro studi, grazie anche all’acquisizione di un importante fondo privato dedicato all’artista.

Nella presentazione, Titta Fiore, presidente della Fondazione Film Commission regionale, ha ricordato come Loren sia stata “l’unica attrice italiana capace di conquistare Hollywood restando profondamente se stessa.

Oggi, celebrare Sophia Loren significa riconoscere l’alchimia miracolosa di chi ha saputo attraversare epoche e stili senza mai tradirsi”.

Sophia Loren: dalle radici partenopee al successo mondiale

L’omaggio a Sophia Loren, realizzato nel contesto della cultura partenopea, ha voluto mettere in luce le radici profonde dell’attrice, la quale non ha mai dimenticato la propria appartenenza a Pozzuoli e alla Campania. La scelta del Teatro San Carlo per la presentazione del volume richiama il legame tra Loren e Napoli, città da sempre centrale nella sua immagine pubblica. La pubblicazione costituisce oggi uno strumento prezioso per studiosi e appassionati, offrendo una panoramica dettagliata del contributo di Loren alla storia del cinema nazionale e internazionale.

Oltre al valore celebrativo per il novantesimo compleanno dell’attrice, la nascita del volume e i progetti correlati, come la creazione di un Centro studi e la valorizzazione del fondo privato, testimoniano la volontà delle istituzioni locali di investire sulla memoria e la promozione dell’identità cinematografica campana, facendo di Sophia Loren un simbolo della cultura italiana riconosciuto a livello mondiale.