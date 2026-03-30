La Casina delle Civette dei Musei di Villa Torlonia a Roma ospita, dal 27 marzo al 27 settembre 2026, la mostra “Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto”. L'esposizione celebra l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente (1946-2026) e ripercorre la genesi del simbolo nazionale italiano, creato dall'artista valdese Paolo Paschetto. Adottato ufficialmente il 5 maggio 1948, l'emblema è rimasto immutato nei suoi elementi distintivi: la stella, la ruota dentata, e i rami di ulivo e di quercia.

L'artista, originario di Torre Pellice, si distinse per la sua produzione tra Liberty e Decò. Nel dopoguerra, Paschetto partecipò ai concorsi per la realizzazione dell'emblema della Repubblica, aggiudicandosi entrambe le selezioni indette dalla Commissione presieduta da Ivanoe Bonomi. La mostra evidenzia come il suo bozzetto fu scelto tra ben 341 candidati, a seguito del decreto governativo del 19 giugno 1946 che richiedeva un simbolo distintivo per la neonata Repubblica. I criteri di selezione enfatizzavano chiarezza, semplicità e riconoscibilità, con l'obbligatoria inclusione della "stella d'Italia", un elemento iconografico centrale nella tradizione nazionale.

Simbologia dell'Emblema Nazionale

L'emblema è composto da elementi carichi di significato, rappresentando i valori fondamentali della società italiana. La stella è da sempre associata alla personificazione dell'Italia. La ruota dentata simboleggia l'attività lavorativa, richiamando il primo articolo della Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Il ramo di ulivo esprime la volontà di pace della nazione, intesa sia come concordia interna che come fratellanza internazionale. Infine, il ramo di quercia incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Entrambi i rami, inoltre, rappresentano specie arboree tipiche del patrimonio italiano. Il percorso espositivo permette ai visitatori di approfondire la storia di questi simboli attraverso documenti originali dall'Archivio Paschetto della Tavola Valdese e copie anastatiche dall'Archivio di Stato di Torino, affiancati da materiali illustrativi d'epoca e contemporanei.

L'allestimento della mostra non solo celebra l'emblema, ma illustra anche il ruolo di Paolo Paschetto nel più ampio contesto culturale della Casina delle Civette. L'artista, oltre a ideare il simbolo nazionale, fu autore della serie di francobolli "Democratica" e di manifesti per la ricostruzione postbellica, contribuendo a definire un'identità visiva profondamente legata ai valori della Repubblica. Approfondimenti multimediali arricchiscono la narrazione storica e biografica dell'autore, evidenziando la centralità della sua opera nella definizione dell'immagine della nazione.

Informazioni sulla Mostra e la Casina delle Civette

L'esposizione “Sotto una buona stella” è curata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e si tiene presso la Dipendenza della Casina delle Civette, situata in via Nomentana 70.

Il percorso espositivo offre una ricca selezione di materiali, inclusi disegni e documenti di Paschetto, e approfondisce le diverse fasi dei concorsi del 1946 e 1947 che culminarono nell'adozione definitiva del suo bozzetto. La data del 5 maggio 1948 segna l'ingresso ufficiale dell'emblema nello Stato italiano.

La Casina delle Civette, parte integrante dei Musei di Villa Torlonia, è un notevole esempio di architettura eclettica romana. Nata come residenza privata all'inizio del Novecento, è oggi un museo che custodisce un patrimonio legato alle arti applicate e alla storia del Liberty italiano. L'accesso alla mostra è consentito dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle 19:00. La chiusura è prevista il lunedì e il 1° maggio, con aperture straordinarie come quella del lunedì 6 aprile (Pasquetta) dalle 9:00 alle 19:00.

L'ultimo ingresso è un'ora prima della chiusura. L'ingresso è gratuito per i residenti a Roma e nella città metropolitana, e per i possessori di MIC card. L'evento è interamente accessibile. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 060608 o visitare il sito web http://www.museivillatorlonia.it.