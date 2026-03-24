Un evento culturale di rilievo internazionale vedrà protagonisti a Zurigo il celebre interprete della musica popolare europea Ambrogio Sparagna e il rinomato poeta e scrittore Davide Rondoni. Il concerto, organizzato dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica in stretta collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, si terrà nella suggestiva chiesa Enge, situata nell’omonimo quartiere della città svizzera. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del progetto Suono Italiano, un’importante azione del Cidim volta a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio musicale e il talento artistico italiani sui più prestigiosi palcoscenici a livello globale.

L'appuntamento promette di essere un'esperienza unica, capace di unire ritmi ancestrali e la profondità della parola poetica, offrendo al pubblico un'immersione nella cultura italiana più autentica e vibrante.

Il progetto "Suono Italiano": valorizzazione e innovazione

Il progetto Suono Italiano, ideato e promosso dal Cidim, si conferma come un pilastro fondamentale per la valorizzazione della cultura musicale italiana oltre i confini nazionali. L'evento di Zurigo ne è un esempio lampante, proponendo uno spettacolo che si configura come un vero e proprio viaggio emozionante attraverso le antiche radici sonore. Sul palco, Ambrogio Sparagna guiderà l’Orchestra Popolare Italiana in un repertorio accuratamente selezionato, che darà ampio spazio al celebre Cantico delle Creature.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di Davide Rondoni, la cui voce creerà un dialogo serrato e coinvolgente tra la potenza della musica e la delicatezza della poesia contemporanea. Questa fusione artistica mira a presentare un’esperienza quasi unica, che celebra la capacità della cultura italiana di mantenere salde le proprie tradizioni pur sapendosi rinnovare ed esprimere in forme sempre attuali.

Sinergia istituzionale per la diffusione della cultura italiana

L’organizzazione di questo concerto straordinario è il frutto di una forte e consolidata relazione tra il Cidim e l’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo. Le due istituzioni sono unite da un comune intento: quello di sostenere e diffondere i talenti italiani all'estero, offrendo al pubblico internazionale occasioni di incontro con l'eccellenza artistica del nostro Paese.

L'iniziativa permette di offrire al pubblico locale un'esperienza autentica, espressione di una cultura italiana viva e vivace, profondamente ancorata alla sua tradizione ma costantemente protesa verso l'innovazione. La scelta di portare a Zurigo la maestria di Ambrogio Sparagna, accompagnato dall’Orchestra Popolare Italiana, e la profondità di Davide Rondoni, sottolinea l'impegno congiunto nel presentare un'immagine dinamica e ricca della creatività italiana. Questo appuntamento si configura come un'occasione imperdibile per apprezzare la bellezza e la vitalità dell'arte italiana in un contesto internazionale di prestigio.

Per ottenere maggiori informazioni sul concerto e sulle altre attività promosse, è possibile consultare i siti ufficiali del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, dove saranno disponibili tutti i dettagli utili per la partecipazione.