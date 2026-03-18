Il rapper napoletano Speaker Cenzou firma la colonna sonora originale di Malavia, il nuovo film diretto da Nunzia De Stefano e prodotto da Matteo Garrone (Archimede) con Rai Cinema. Il disco, intitolato Malavia - Original Soundtrack Highlights, è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Magma Music e accompagna l'uscita nelle sale del lungometraggio, distribuito da Fandango. Questa è la sua prima esperienza come autore di una soundtrack. Ambientato a Napoli, il film pone la musica rap al centro della narrazione, raccontando una storia di crescita e seconde opportunità.

La Colonna Sonora: Tredici Tracce tra Hip Hop e Urban

Per il suo debutto, Speaker Cenzou ha realizzato tredici tracce inedite, suddivise tra strumentali e cantati. Il progetto, sviluppato con Andres Balbucea, fonde diverse wave dell'hip hop: dal boom bap alle sonorità più urban. La partitura traduce in musica atmosfere, tensioni e identità dei personaggi, con arrangiamenti che arricchiscono la drammaticità di ogni scena. Tra i pezzi di punta spiccano Munn e parol (PeppOh), L'urdema vot' (Speaker Cenzou) e Suonn arrubbat' (Nicola Siciliano). La title track Malavia e Dint e suonn segnano il debutto discografico di Astral, nome d'arte dell'attore protagonista Mattia Francesco Cozzolino, che affianca così il percorso cinematografico a quello musicale.

La Trama di Malavia: Il Sogno di Riscatto di Sasà

Il lungometraggio narra la vicenda di Sasà, un tredicenne della periferia napoletana, cresciuto senza padre e legato da un rapporto viscerale con la madre Rusè. Affascinato dalla cultura hip hop e dotato di talento musicale, Sasà sogna di diventare un rapper affermato per garantire una vita migliore alla sua famiglia. L'incontro con Yodi, un rapper old school partenopeo ispirato a Speaker Cenzou, rappresenta una svolta cruciale. Grazie a Yodi, Sasà trova l'ispirazione per comporre il suo primo brano, dedicato alla madre. Tuttavia, il confronto con la realtà cinica del mondo musicale e della strada lo costringe ad abbandonare le sue aspirazioni.

Disilluso, Sasà cede alla criminalità, spacciano a scuola per aiutare economicamente Rusè. Scoperto, rischia di perdere tutto e sprofonda in depressione, divorato dai sensi di colpa. Solo un nuovo incontro con Yodi riaccende in lui entusiasmo e speranza, offrendogli una seconda possibilità per affrontare il futuro. Presentato in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma (sezione Freestyle), il film si distingue per la forte componente musicale e la valorizzazione di giovani talenti della scena napoletana.