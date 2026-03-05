Il 5 marzo 2026, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con il Nucleo di Monza e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo, hanno recuperato a Zogno (Bergamo) una pregiata statua lignea raffigurante “Madonna con Bambino”, risalente al XIV secolo. L’opera era stata rubata il 10 marzo 1977 dal Castello Cini di Monselice, oggi denominato “Castello di Monselice”. L’immagine della scultura fu inserita immediatamente nella Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti. L’utilizzo di moderni sistemi informatici e dell’intelligenza artificiale ha potenziato la parte preventiva e investigativa, sfruttando contenuti open source accessibili a tutti.

Si tratta di una scultura lignea a “tutto tondo” su basamento ottagonale, di scuola senese del XIV secolo. Alta 121 centimetri, è ascrivibile a botteghe pisano-lucchesi e ricorda lo stile di Francesco di Valdambrino (1375‑1435) per le policromie e la lavorazione minuziosa. Gli accertamenti scientifici condotti con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia e l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Bergamo hanno confermato la piena identità con l’opera trafugata, che è stata restituita alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Strumenti investigativi e contesto operativo

Il recupero della “Madonna con Bambino” si inserisce nella lunga serie di operazioni svolte dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che da tempo si avvale della Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti.

Questo archivio informatizzato, in continuo aggiornamento, rappresenta uno dei principali strumenti per contrastare il traffico illecito di opere d’arte. La capacità di analizzare contenuti open source e l’impiego dell’intelligenza artificiale hanno segnato un avanzamento significativo nelle attività preventive e investigative.

Arte senese del Trecento: tra bottega e contesto storico

La scultura della Madonna con Bambino, attribuibile a botteghe senesi collegate alla produzione pisano‑lucchese, presenta elementi stilistici riconducibili all’ambiente artistico di Francesco di Valdambrino (1375‑1435). Lo scultore senese è noto per le sue accurate policromie e i dettagli raffinati. La statua costituisce un significativo esempio dell’arte sacra del XIV secolo, un periodo in cui l’iconografia mariana rivestiva un ruolo centrale nella devozione e nella committenza religiosa toscana.

Il Castello di Monselice, da cui l’opera era stata sottratta, è storicamente legato all’attività culturale della Fondazione Giorgio Cini, a cui oggi la Madonna è stata restituita. Tale restituzione rafforza il legame tra territorio, istituzioni e la fondamentale preservazione del patrimonio artistico nazionale.