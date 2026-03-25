Stephen Colbert, attore, autore ed ex conduttore di The Late Show with Stephen Colbert, si dedica a un nuovo film nel mondo di J.R.R. Tolkien. Colbert, cultore de Il Signore degli Anelli, sta elaborando, con il figlio Peter Colbert e la sceneggiatrice Philippa Boyens, una sceneggiatura originale per The Lord of the Rings: Shadow of the Past. L'annuncio è stato dato da Peter Jackson, regista storico della trilogia, in un video congiunto con Colbert.

Questa iniziativa segue The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis e atteso nel 2027, con Elijah Wood, Ian McKellen e Kate Winslet.

Jackson ha definito il progetto di Colbert promettente. Colbert ha rivelato che l'idea era in gestazione da tempo e la chiusura del suo talk show gli ha permesso di dedicarvisi. Il progetto, in fase di definizione narrativa, è stato presentato ai vertici di Warner Bros. e New Line, ricevendo pieno sostegno.

"Shadow of the Past": il progetto Tolkien di Colbert

Il film si incentrerà su segmenti dell'opera di Tolkien mai adattati nei precedenti film di Jackson. La narrazione di The Lord of the Rings: Shadow of the Past coprirà i capitoli de La Compagnia dell'Anello dal terzo all'ottavo, sezioni escluse dalla pellicola del 2001. Questa scelta riflette la volontà di una narrazione fedele ai passaggi letterari che hanno affascinato Colbert.

Colbert ha spesso ribadito il suo legame con l'opera di Tolkien – di cui cita a memoria ampi brani – una passione costante. L'idea di sviluppare questa sceneggiatura, arricchita dalla collaborazione con il figlio e da una struttura narrativa originale, è maturata dopo anni. Il coraggio di presentarla a Peter Jackson è arrivato solo di recente, dopo la chiusura del suo programma su CBS.

Saga cinematografica: nuove produzioni e successi

Il nuovo progetto di Colbert si inserisce in un momento di grande fermento per la saga. The Hunt for Gollum, già in pre-produzione, segnerà il ritorno di Andy Serkis come regista e interprete di Gollum. La sceneggiatura è in lavorazione, ma è stata annunciata la partecipazione di Elijah Wood (Frodo Baggins), Ian McKellen (Gandalf) e Kate Winslet.

Jackson ha dichiarato che questo film sarà «davvero ottimo». Colbert ha ribadito la volontà di rimanere «completamente fedele ai libri e ai film».

Peter Jackson ha diretto le acclamate trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli (2001-2003) e de Lo Hobbit (2012-2014), entrambe prodotte da New Line Cinema e Warner Bros. Queste opere hanno ridefinito il genere fantasy, ottenendo incassi miliardari e numerosi riconoscimenti, inclusi 17 premi Oscar. Colbert, che aveva già partecipato con un cameo, con la sua famiglia, a Lo Hobbit: La desolazione di Smaug (2013), rafforza ora la sua collaborazione con Jackson e Boyens, consolidando un sodalizio basato su passione condivisa e profonda conoscenza dell'opera tolkieniana.