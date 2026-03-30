Il 3 aprile 2026, Netflix lancerà “Non abbiam bisogno di parole”, il remake italiano del celebre film francese “La famiglia Belier”. Diretto da Luca Ribuoli, il film segna il debutto come attrice di Sarah Toscano, vincitrice di “Amici”. La Toscano interpreta Eletta, un'adolescente udente in una famiglia sorda, divisa tra la passione per il canto e il supporto familiare.

Prodotto da Our Films e PiperFilm con Circle One, il lungometraggio si distingue per la scelta inclusiva di affidare i ruoli dei genitori e del fratello a attori sordi: Emilio e Carola Insolera e Antonio Iorillo.

Ricalcando l'approccio di “CODA – I segni del cuore”, remake americano vincitore di un Oscar, la produzione ha valorizzato gli interpreti non udenti.

Cast e colonna sonora

Oltre a Sarah Toscano, il cast include Alessandro Parigi, Asia Corvino e Serena Rossi, nel ruolo dell'insegnante che scopre il talento di Eletta. La sceneggiatura è firmata da Luca Ribuoli e Cristiana Farina, mentre la colonna sonora è opera di Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro. La soundtrack include “Atlantide”, un brano inedito di Sarah Toscano, disponibile dal 3 aprile su radio e piattaforme digitali. Il trailer e le prime immagini del film sono stati diffusi il 5 marzo 2026.

Una storia di successo internazionale

“Non abbiam bisogno di parole” si ispira a “La famiglia Belier” (2014), successo francese che ha ispirato l'Oscar-winning “CODA”.

L'adattamento italiano si focalizza sull'inclusività, la comunicazione familiare e la realizzazione dei sogni personali. Questa produzione si inserisce nella tendenza internazionale di dare voce a comunità sottorappresentate, arricchendo l'offerta di Netflix con storie globali e valorizzando interpreti e autori con esperienze dirette.