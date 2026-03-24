È disponibile su RaiPlay il nuovo documentario ‘Dalla Terra di Mezzo all’Italia – Un viaggio inaspettato’, che offre uno sguardo approfondito su J. R. R. Tolkien e la sua immensa eredità culturale. Prodotto da World Video Production con Rai Documentari e il Ministero della Cultura, l’opera coinvolge giornalisti, storici dell’arte, doppiatori, saggisti, frati francescani, cantautori, teologi e appassionati tolkieniani. Insieme, guidano lo spettatore in un percorso inedito alla scoperta dell’autore e del suo impatto duraturo.

Il ritratto di un uomo e un creatore

Il documentario svela un ritratto sfaccettato di Tolkien: padre premuroso e marito attento a Oxford, studioso rigoroso e "sub-creatore" della Terra di Mezzo. La sua fede discreta pervase l'esistenza e continua a parlare attraverso la narrazione. Il racconto esplora come l'immaginazione tolkieniana abbia generato bellezza e meraviglia nell'arte, nella musica e nel cinema, ispirando nuove forme di creatività.

Il legame con l'Italia e la cultura

Un elemento centrale è il rapporto tra Tolkien e l'Italia. Venezia e Assisi lasciarono in lui un segno profondo. L'opera ripercorre le vicende editoriali, dai rifiuti ai successi, fino al dibattito culturale italiano negli anni Settanta.

Analizza il dialogo tra l'opera di Tolkien e il pensiero contemporaneo, evidenziando l'interesse per Dante Alighieri – un legame sottolineato dalla sua adesione alla ‘Oxford Dante Society’. Il 25 marzo si celebrano congiuntamente Dantedì e Tolkien Reading Day. Spazio è dedicato anche al doppiaggio della trilogia cinematografica di Peter Jackson, ‘Il Signore degli Anelli’, e alle iniziative italiane per ricostruire la Contea.

L'eredità di un'immaginazione senza confini

Al centro del racconto c'è J. R. R. Tolkien, l'uomo che diede voce alle cronache della Terra di Mezzo, un mondo che milioni di lettori continuano a percorrere. Il documentario è un viaggio alla scoperta di chi ha insegnato il potere dell'immaginazione e la differenza tra "l'evasione del prigioniero e la fuga del disertore", mostrando come la vera evasione conduca a Faërie, il paese dell'immaginario e della creatività.

Ispirata al libro ‘Tolkien e l’Italia’ di Oronzo Cilli – primo e unico italiano ad aver vinto i Tolkien Society Awards nella categoria ‘Best Book’ con ‘Tolkien’s Library’ – l’opera celebra la capacità di Tolkien di trasmettere valori e visioni che continuano a coinvolgere e ispirare milioni di lettori e spettatori.