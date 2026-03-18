I Subsonica, iconica formazione musicale torinese, si apprestano a inaugurare una nuova e significativa fase della loro carriera, pur riaffermando con forza la loro inalterata identità artistica. La band ha tenuto a sottolineare come, nonostante il trascorrere degli anni e le evoluzioni del panorama musicale, il loro spirito creativo e l'energia distintiva siano rimasti immutati. I componenti hanno espresso una chiara e convinta volontà di ricominciare, mantenendo però saldi e irrinunciabili quei valori fondanti che li hanno sempre contraddistinti e resi unici nel loro percorso.

'Terre Rare': l'album che esplora il presente e le radici

Il recente lancio di 'Terre Rare', l'ultimo atteso lavoro discografico, rappresenta un ulteriore e profondo passo nell'incessante ricerca musicale dei Subsonica. Questo undicesimo album si colloca in un momento di autentico rinnovamento artistico per la band, che ha saputo celebrare la propria ricca storia senza mai rinunciare alla sperimentazione di nuove sonorità e linguaggi espressivi. I Subsonica hanno spiegato che il concept del disco nasce dalla profonda urgenza di raccontare il presente, con le sue complessità e sfumature, pur rimanendo saldamente ancorati alle esperienze passate che hanno forgiato e segnato in modo indelebile la loro peculiare evoluzione artistica e umana.

Trent'anni di carriera: i Subsonica celebrano a Torino

In concomitanza con l'uscita del nuovo album, i Subsonica hanno annunciato un'attesissima serie di concerti che si terranno nella loro città natale, Torino. Questi eventi non sono soltanto un'occasione per presentare al pubblico i nuovi brani, ma si configurano come una vera e propria celebrazione monumentale dei trent’anni di attività musicale del gruppo. La band intende così offrire ai numerosi fan l’opportunità unica di rivivere i momenti più emblematici e significativi della loro lunga e straordinaria storia. I Subsonica hanno, inoltre, ribadito con forza l’importanza cruciale del legame profondo con il proprio pubblico e, in particolare, con la città d’origine, elementi che continuano a rappresentare un imprescindibile punto di riferimento e una fonte d'ispirazione costante nel loro cammino artistico.

Questa scelta ponderata di tornare sul palco con nuove e stimolanti composizioni e di festeggiare un traguardo così eccezionale e significativo conferma, ancora una volta, la costante e inesauribile volontà dei Subsonica di guardare sempre avanti. Un approccio che, pur proiettato verso il futuro, non dimentica mai le solide radici e l'inconfondibile unicità che li hanno resi una delle band più influenti e apprezzate nel panorama musicale italiano.