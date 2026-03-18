I Subsonica festeggiano trent’anni di carriera con “Terre Rare”, l’undicesimo album in studio, in uscita il 20 marzo 2026. La band torinese propone un viaggio sonoro tra geografie reali e immaginarie, unendo riflessioni sul presente e sonorità mediterranee. Il disco, con dodici brani anticipati da “Radio Mogadiscio” e “Il Tempo in me”, segna un profondo rinnovamento artistico e una ritrovata libertà espressiva.

La filosofia dei Subsonica è improntata all’autenticità. Samuel dichiara che le loro scelte “non si sono mai basate sulla semplicità” e la musica serve “per raccontarci”, non per la fama.

Dopo “Realtà Aumentata”, la band ha trovato un “nuovo inizio”, liberandosi dalla pressione delle classifiche per una creatività più spontanea. Max Casacci ribadisce che adeguare la musica a “esigenze quantitative” significherebbe “amputare la nostra capacità e voglia di fare musica”. La considerano “uno strumento di connessione”, con il dovere di “portare altrove chi ascolta, non inseguirlo nei suoi gusti”.

Terre Rare: le tracce

Il sound di “Terre Rare” è un tessuto stratificato e imprevedibile, che fonde elettronica, strumenti raccolti nei viaggi e suggestioni mediterranee. Vicio racconta l’immersione in nuove geografie sonore, come a Essaouira, in Marocco, dove strumenti non convenzionali hanno spinto la band “fuori dalla zona di comfort”, arricchendo il mosaico sonoro con “strutture ritmiche non trascrivibili su un pentagramma”.

Boosta aggiunge: “Siamo sempre stati predatori di suoni e immaginari, e in questo disco abbiamo messo insieme elementi stratificati nel tempo, senza inseguire il rischio ma seguendo ciò che siamo davvero”.

Il nuovo lavoro affronta temi politici e personali, con la voce integrata come strumento nel tessuto sonoro fin dal primo album. Spicca “Straniero”, con la cantante palestinese TÄRA, che esplora la disumanizzazione dell’altro. Max Casacci, sulla scelta di indossare divise militari nel video, ha dichiarato di averne sentito “tutto il peso... alla luce dei conflitti in corso”, ma ritenendola “una scelta giusta, capace di creare una connessione forte con quello che tutti stiamo vivendo”.

L’uscita di “Terre Rare” coincide con le celebrazioni del trentennale dei Subsonica.

Dal 31 marzo al 4 aprile 2026, la band terrà quattro concerti speciali e sold out alle Ogr Torino, nell’ambito di “Cieli su Torino 96‑26”, con mostre, dj set ed eventi dedicati alla loro storia. Boosta sottolinea: “Trent’anni non sono cosa da tutti i giorni. Abbiamo deciso di regalarci tempo di qualità insieme, che per noi significa suonare e organizzare un piccolo circo delle meraviglie nella nostra città”. Il tour estivo “Terre Rare 96‑26” proseguirà dal 26 giugno 2026 nei principali festival italiani.