Il 6 marzo 2026 ha preso avvio a Napoli la lavorazione di “Super Santos”, opera prima di Ciro Visco. Il film è liberamente ispirato al romanzo Cuore puro (Giunti Editore, 2022) di Roberto Saviano, che ne firma la sceneggiatura insieme a Stefano Piedimonte e al regista. Il cast include Francesco Di Leva, Massimiliano Rossi e Antonia Truppo, affiancati da giovani esordienti: Thomas D’Angelo, Ciro Esposito, Ciro Dommarco e Danilo D’Ambrosio.

La produzione è curata da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Marco Grifoni per Palomar (società del gruppo Mediawan), e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm.

Il progetto beneficia del sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Le riprese, ambientate nei suggestivi scenari di Napoli, si protrarranno per sei settimane. La squadra tecnica vede Cristiano Di Nicola alla fotografia, Ludovica Ferrario per la scenografia, Mariano Tufano per i costumi e Marcello Saurino al montaggio. La distribuzione italiana sarà gestita da PiperFilm, mentre per l’estero è prevista da PiperPlay.

L’opera di Saviano approda sul grande schermo

Questa notizia assume un rilievo culturale significativo, segnando l’atteso approdo sul grande schermo di un’opera di Roberto Saviano.

L’autore ha scelto di rielaborare e ampliare il racconto originale Super Santos, pubblicato nel 2011, dando vita al romanzo Cuore puro nel 2022. Il passaggio cinematografico di una storia ambientata nella periferia napoletana rappresenta un nuovo, importante capitolo nel consolidato sodalizio tra Saviano e la cultura audiovisiva italiana.

Contesto e precedenti dell’opera

Il racconto Super Santos, da cui è derivato il romanzo Cuore puro, ha già avuto diverse trasposizioni in altri media. È stato rappresentato a teatro in opere come Santos (2010), diretto da Mario Gelardi, e Cuore puro – Favola nera per camorra e pallone, andata in scena nel 2025 al Teatro Sannazaro e in tournée. Questi adattamenti teatrali hanno dato corpo ai temi centrali dell’amicizia, del calcio di strada e delle memorie d’infanzia, esplorando il contrasto tra la purezza del gioco e il pervasivo controllo della malavita organizzata.

Cuore puro è stato descritto come uno degli ultimi romanzi di Saviano, una riscrittura di un suo racconto precedente. La sua rappresentazione teatrale è emersa come una favola nera intrisa di poesia civile, in cui il Super Santos, il pallone arancione con strisce nere, diviene un potente simbolo di innocenza ma anche di compromesso con il sistema criminale.

Napoli, tra finzione e realtà

Il film conferma e amplifica l’ancoraggio territoriale che caratterizza la narrazione di Saviano: Napoli, con le sue periferie, è ritratta come uno spazio complesso di gioco, ambizione e, talvolta, condanna. La scelta di location reali conferisce spessore e autenticità alla storia, rafforzando la continuità con le precedenti trasposizioni letterarie e teatrali.

È significativo che questa produzione sia sostenuta dal Ministero della Cultura e affidata a realtà consolidate come Palomar e PiperFilm, a vent’anni di distanza da quelli che per Saviano erano esperimenti di “teatro civile”. Il passaggio di Super Santos all’audiovisivo di grande distribuzione segnala un’evoluzione nel modo di raccontare Napoli, dove il cinema si conferma un mezzo fondamentale per la memoria e la denuncia sociale.