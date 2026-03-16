L’incontro tra Italo Svevo ed Eugenio Montale, due figure letterarie di spicco del Novecento italiano, si rivela caratterizzato da un inatteso e raffinato senso dell’ironia. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, ovvero un epistolario erudito e astratto, le loro corrispondenze reali, iniziate nel febbraio 1926, testimoniano un rapporto di affettuosa e reciproca ironia. La loro prima conoscenza a Milano fu emblematica: Montale riconobbe Svevo da un ritratto su una rivista, mentre Svevo identificò il poeta come figlio di un fornitore di diluenti chimici, settore in cui lui stesso operava.

Da questo dettaglio nacque la celebre battuta di Montale: “Da allora un sentore di trementina restò sempre nei nostri rapporti”.

L’amicizia letteraria tra Svevo e Montale: scritti e graphic novel

Il Museo Let’s di Trieste celebra questo speciale legame con un opuscolo diviso in due parti: una raccolta di scritti e una graphic novel firmata dall’illustratore Max Calò, con testi di Riccardo Cepach, responsabile del Museo. Questo materiale è stato reso pubblico in chiusura della mostra “Non si preoccupi di rodere i miei ossi”, titolo ispirato a una brillante battuta di Montale. Riccardo Cepach descrive la relazione tra i due autori come surreale, come confermano gli scambi epistolari. Significativa la confessione di Svevo, che dopo aver ricevuto da Montale una copia di “Ossi di seppia” senza leggerla, dichiara sinceramente di non amare la poesia e suggerisce all’amico di dedicarsi alla prosa: “Attendo ansiosamente che dai versi Ella passi al modo più ragionevole di esprimersi”.

Montale, futuro premio Nobel, risponde con paradossale autoironia: “Ella non si prenda premura di leggere i miei Ossi, che son anche di difficile digestione. Non si preoccupi di rodere i miei ossi: le rimarrebbero in gola e l’Italia perderebbe il suo migliore romanziere!”.

L’iniziativa del Museo Let’s di Trieste si inserisce in un percorso di valorizzazione del rapporto tra grandi figure della letteratura italiana e triestina. L’opuscolo, stampato dal Comune di Trieste e già pubblicato da “Il Piccolo”, include documenti e corrispondenza originale. L’epistolario, che inizia il 17 febbraio 1926 con una lettera di ringraziamento di Svevo a Montale per alcune recensioni positive, copre tre anni di fitta comunicazione fino alla morte di Svevo nel 1928.

Riccardo Cepach, curatore dell’iniziativa, sottolinea come l’intesa tra i due letterati fosse alimentata tanto dalla stima reciproca quanto da una vena umoristica poco conosciuta.

Montale, allora giovane critico, fu tra i primi a riconoscere il valore dell’opera sveviana, anche grazie al suggerimento di Bobi Bazlen. Gli incontri personali tra Svevo e Montale ebbero spesso carattere conviviale. Un esempio è l’ultima visita fiorentina nel 1928, quando Svevo fu accolto nella casa di Montale, alla presenza della futura moglie Drusilla Tanzi Marangoni e altri scrittori, con un ironico cartello “Svevo’s Club” sulla porta d’ingresso.

Il Museo Let’s di Trieste e il patrimonio letterario

Il Museo Let’s di Trieste si dedica da tempo alla raccolta e diffusione di materiali sull’attività letteraria e culturale della città.

L’istituzione conserva documenti, manoscritti e testimonianze sull’opera di Italo Svevo, autore triestino de “La coscienza di Zeno”, e sulle figure che ne hanno accompagnato la fortuna critica, tra cui Eugenio Montale. L’impegno del Museo si manifesta attraverso mostre temporanee e la produzione di opuscoli, come quello in esame, volti a far conoscere non solo le opere ma anche le relazioni umane e culturali tra gli autori.

Sia Svevo che Montale hanno rappresentato figure centrali per il rinnovamento dei rispettivi generi in Italia: Svevo per il romanzo psicologico, Montale per la poesia novecentesca. Il Museo e le sue mostre rendono accessibile un patrimonio di lettere, scambi e materiali creativi, evidenziando i rapporti tra scrittori in un contesto più ampio e dinamico. L’introduzione della graphic novel, voluta dal Museo, costituisce un ulteriore ponte verso le nuove generazioni, offrendo chiavi di lettura contemporanee sugli scambi letterari del secolo scorso.