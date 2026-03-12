Il Teatro dell’Opera di Roma si prepara ad accogliere una stagione di balletto di altissimo profilo, con la partecipazione di tre coreografi di fama internazionale: John Neumeier, Jacopo Godani e Benjamin Millepied. La programmazione, arricchita da nuove produzioni e riprese, mira a consolidare l'offerta culturale della capitale, ponendo un accento particolare sulla valorizzazione della danza attraverso spettacoli di notevole spessore artistico.

La direzione del Teatro dell’Opera di Roma ha evidenziato l'importanza strategica di ospitare coreografi di tale levatura, considerandola una dimostrazione di vitalità e di apertura verso le tendenze più innovative della scena coreutica.

La presenza di Neumeier, Godani e Millepied rappresenta un'opportunità imperdibile per il pubblico romano e per gli appassionati di danza, che avranno modo di assistere a produzioni di grande interesse e qualità.

Il Teatro dell’Opera di Roma e la danza

Il Teatro dell’Opera di Roma si conferma come una delle istituzioni teatrali italiane di maggior rilievo, forte di una solida tradizione sia nel campo dell'opera lirica che del balletto. Negli ultimi anni, l'impegno nella promozione della danza è stato ulteriormente rafforzato, con l'ospitalità di artisti e compagnie di calibro internazionale e la presentazione di nuove produzioni che hanno contribuito ad accrescere il prestigio dell'istituzione.

Il teatro si posiziona così come un punto di riferimento per la scena coreutica, sia a livello nazionale che internazionale.

I coreografi in cartellone

John Neumeier, Jacopo Godani e Benjamin Millepied godono di un riconoscimento mondiale per il loro stile distintivo e la loro capacità di innovare il linguaggio della danza. La loro inclusione nella stagione del Teatro dell’Opera di Roma sottolinea la volontà della direzione di offrire al pubblico una proposta artistica eterogenea e di alta qualità, in grado di armonizzare la tradizione con la contemporaneità. Le produzioni in programma costituiscono un'occasione unica per esplorare nuove interpretazioni coreografiche e per apprezzare il talento di alcuni dei protagonisti più influential della danza internazionale.