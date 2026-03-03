Il Teatro Nazionale di Genova, sotto la guida di Davide Livermore, ha lanciato il 3 marzo 2026 una serie di iniziative dedicate al principio del “Teatro senza barriere”. L’iniziativa, presentata in occasione della Giornata mondiale dell’udito, si ispira all’articolo terzo della Costituzione, che sancisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Livermore ha sottolineato come “Il Teatro è tuo… e non è un semplice slogan ma un diritto inalienabile di tutti i cittadini”. La stagione teatrale in corso vede l’implementazione di cinque progetti mirati all’inclusione di diverse categorie di pubblico.

Tra le azioni già attive figura il “biglietto sospeso”, che mette a disposizione 1200 biglietti per favorire l’accesso agli spettacoli da parte delle fasce economicamente più svantaggiate. Sono inoltre previste dieci repliche accessibili a persone ipovedenti e non vedenti, grazie alla collaborazione con il Centro Diego Fabbri. Attraverso un sistema di audiodescrizione via cuffie wireless collegate alla regia, vengono descritte le scene durante la rappresentazione. Per il pubblico ipoudente, è stato installato un sistema di amplificazione audio ad induzione magnetica nelle quattro sale del teatro (Ivo Chiesa, Eleonora Duse, Gustavo Modena e Sala Mercato). Infine, dalla fine del 2025, la sala Ivo Chiesa dispone di un ascensore che garantisce l’accesso ai posti di metà platea per spettatori con disabilità motoria e per l’utilizzo di carrozzine.

Buone pratiche per l’accessibilità teatrale

Queste iniziative si inseriscono in un quadro nazionale di progresso significativo nell’accessibilità teatrale. Il sostegno del PNRR ha favorito un approccio universale che va oltre gli interventi architettonici, includendo audiodescrizioni, percorsi tattili, sistemi a induzione magnetica, sottotitolazione tramite smart glasses e performance “relaxed” per persone con disabilità intellettive o neurodivergenze. Il progetto “Teatro No Limits”, coordinato dal Centro Diego Fabbri, è riconosciuto come un punto di riferimento per l’audiodescrizione e le tecnologie di accesso agli spettacoli, come dimostrato dall’esperienza del Teatro Nazionale di Genova.

Il sistema di induzione magnetica e le audiodescrizioni wireless adottati dal Nazionale sono esempi tangibili dell’evoluzione delle sale teatrali italiane verso standard più inclusivi.

L’ascensore nella sala Ivo Chiesa, inoltre, è conforme alle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche, promosse da molti sistemi teatrali con i fondi del PNRR.

Il percorso verso un’accessibilità integrata

Con queste azioni, il Teatro Nazionale di Genova consolida il suo ruolo di spazio pubblico culturale inclusivo. L’introduzione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) per eventi e conferenze stampa, unitamente all’integrazione di audiodescrizioni, biglietti sospesi, sistemi per non udenti e accesso facilitato per carrozzine, delineano un progetto organico volto all’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali ed economiche.

La molteplicità delle misure adottate – dall’ascensore ai dispositivi tecnologici, fino al sostegno economico – configura un modello di accessibilità integrata, capace di rispondere concretamente a diverse tipologie di disabilità e fragilità. Questo percorso è in linea con la missione di un teatro inteso come servizio pubblico, che garantisce a ogni cittadino il diritto alla partecipazione culturale, senza discriminazioni.