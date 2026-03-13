La città di New York accoglie per la prima volta i tesori della fondazione Mozarteum di Salisburgo. La mostra Wolfgang Amadeus Mozart: Treasures from the Mozarteum Foundation of Salzburg, visitabile alla Morgan Library & Museum dal 13 marzo al 31 maggio 2026, presenta oltre 150 oggetti che illustrano la vita del celebre compositore austriaco, scomparso prematuramente a soli 35 anni a causa di una malattia non ancora identificata.

L’iniziativa giunge a New York a meno di due mesi dai 270 anni dalla nascita di Mozart, avvenuta il 27 gennaio 1756. L’esposizione è promossa dalla Morgan Library & Museum in collaborazione con la fondazione internazionale Mozarteum.

La curatela è affidata a Robinson McClellan, Mary Flagler Cary Curator of Music Manuscripts and Printed Music presso la Morgan, con il contributo di Deborah Gatewood, Armin Brinzing e Linus Klumpner della Mozarteum, oltre a Christopher J. Salmon.

La vita di Mozart in due capitoli

La mostra è articolata in due capitoli che ripercorrono le tappe fondamentali della vita del compositore. Il primo, intitolato atto I, esplora la giovinezza di Mozart a Salisburgo, al fianco del padre Leopold e della sorella Nannerl. Il secondo, atto II, si concentra sulla sua vita da adulto, trascorsa a Vienna con la moglie Constanze. I visitatori potranno ammirare strumenti musicali, manoscritti, cimeli familiari e ritratti.

Tra questi spiccano il clavicordo su cui Mozart compose Il flauto magico, il violino della sua infanzia e le sue primissime composizioni, K1a–K1d, realizzate nel 1761 all’età di soli cinque anni.

Tra gli oggetti esposti figurano anche la prima edizione del libretto di Da Ponte per Le nozze di Figaro e un bozzetto autografo per La Marcia dei Sacerdoti tratta da Il flauto magico. I curatori sottolineano come, durante gli anni viennesi, Mozart si mantenesse attraverso l’insegnamento e l’esecuzione in concerti pubblici, attività che stimolarono la creazione di capolavori quali Don Giovanni, Le nozze di Figaro e Il flauto magico. Mozart morì nel 1791, lasciando un lascito di circa 150 opere incompiute.

Colin B. Bailey, direttore della Morgan, evidenzia come “l’influenza di Mozart sia presente ovunque ancora oggi, dalle lezioni di piano ai concerti, fino alle filastrocche per bambini. Questa mostra offre al pubblico un’opportunità senza precedenti per entrare in contatto con la vita e le opere” del compositore. McClellan aggiunge che l’esposizione “evidenzia i modi in cui la vita e la carriera di Mozart erano straordinari anche alla sua epoca, mostrando da vicino l’ambiente in cui ha vissuto e rendendolo estremamente umano attraverso i suoi amori, le sue passioni, trionfi e dispiaceri”.

Un ponte culturale tra Salisburgo e New York

La Morgan Library & Museum ospita per la prima volta una selezione di oggetti della fondazione Mozarteum di Salisburgo, un patrimonio che non aveva mai varcato l’oceano.

L’unione tra la prestigiosa istituzione americana e il nucleo storico viennese rappresenta un ponte significativo tra il cuore barocco austriaco e una delle capitali culturali degli Stati Uniti, offrendo al pubblico americano un accesso privilegiato a materiali personali e originali di Mozart.

La Morgan è rinomata per le sue collezioni di manoscritti musicali e prime edizioni, arricchite in questa occasione da materiali provenienti direttamente dalla Mozarteum. Questa collaborazione internazionale permette al pubblico di scoprire strumenti originali, lettere, composizioni autografe e ritratti che svelano un Mozart nel suo contesto familiare e nella sua quotidianità.

Contestualizzazione storica e valorizzazione dell’eredità mozartiana

La mostra offre una panoramica sul percorso creativo di Mozart, dalla precocità delle sue composizioni infantili ai grandi drammi operistici creati a Vienna. L’esposizione di strumenti come il clavicordo su cui scrisse Il flauto magico e il violino della sua infanzia, per la prima volta oltreoceano, conferisce un valore simbolico e storico all’evento.

L’esposizione ricostruisce visivamente i due capitoli vitali della sua biografia: l’adolescenza nella famiglia austriaca e il successivo sviluppo artistico nella capitale imperiale. Questo duplice sguardo contribuisce a fornire un’immagine più umana e sfaccettata del genio musicale, rendendo la sua figura accessibile non solo attraverso le note, ma anche tramite i suoi affetti, gli strumenti della sua creatività e i luoghi condivisi con i suoi cari.

La mostra, fruibile fino al 31 maggio 2026, costituisce un’occasione rara per approfondire la personalità di Mozart, accostando l’eccezionalità delle sue opere alla quotidianità del suo vissuto.