The Bear, la serie acclamata creata da Christopher Storer e distribuita in Italia da Disney+, giungerà al termine con la sua quinta stagione. L'annuncio, inizialmente anticipato dall'attrice Jamie Lee Curtis, interprete di Donna Berzatto, ha trovato conferme indipendenti, delineando un epilogo pianificato per lo show.

Curtis ha condiviso sui social media un momento dal set, esprimendo soddisfazione per la conclusione delle riprese con la didascalia "Finished Strong". In un'intervista, ha ribadito che la fine della serie era una prospettiva nota fin dall'inizio, confermando che la quinta stagione rappresenterà l'atto conclusivo.

La serie, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui Golden Globe ed Emmy, narra le vicende di Carmen "Carmy" Berzatto, un giovane chef di alta cucina che eredita la paninoteca di famiglia a Chicago dopo il suicidio del fratello. La quarta stagione, trasmessa nell'estate del 2025, si era conclusa con un finale carico di tensione, con Carmy che cedeva il controllo del locale a Syd e agli altri membri del team.

Una conclusione programmata

Fonti di settore e la stampa internazionale hanno confermato che la quinta stagione di The Bear segnerà la conclusione della serie. La produzione, già in fase di riprese a Chicago, è prevista per la trasmissione entro la fine dell'anno, con un debutto estivo su FX/Hulu e su Disney+ in Italia.

Questa chiusura programmata sottolinea la coerenza narrativa dello show, un percorso che il creatore Christopher Storer aveva delineato fin dalle prime stagioni.

Il rinnovo per la quinta stagione era stato annunciato da FX nell'estate del 2025, con il presidente del network John Landgraf che aveva espresso grande entusiasmo per il proseguimento della produzione. L'evoluzione di Carmy Berzatto, dalla gestione del lutto alla trasformazione della paninoteca in un ristorante d'eccellenza, ha rappresentato il cuore pulsante della narrazione fin dal suo esordio nel 2022. La quinta stagione si inserisce in questo solco, promettendo un finale coerente con la traiettoria artistica della serie.