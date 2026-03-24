Un nuovo documentario, intitolato ‘Dalla Terra di Mezzo all’Italia – Un viaggio inaspettato’, è ora disponibile su RaiPlay, proponendo uno sguardo approfondito e inedito sulla figura di J. R. R. Tolkien. L’autore di fama mondiale, creatore della Terra di Mezzo, è esplorato attraverso un progetto prodotto da World Video Production in collaborazione con Rai Documentari e il Ministero della Cultura. Il documentario si propone di raccontare aspetti meno noti della vita e dell’opera di Tolkien, coinvolgendo un coro di voci che include giornalisti, storici dell’arte, saggisti, frati francescani, cantautori, teologi e appassionati tolkieniani.

Il ritratto di un uomo tra Oxford e l’eredità italiana

L’opera esplora la dimensione personale di Tolkien, presentandolo come un padre premuroso e un marito attento nella quiete della sua vita quotidiana a Oxford. Parallelamente, emerge il profilo di uno studioso rigoroso e di un sub-creatore di un universo letterario ancora oggi oggetto di studio e ammirazione. Un focus particolare è dedicato al rapporto tra Tolkien e l’Italia, evidenziando come città come Venezia e Assisi abbiano lasciato un segno profondo nella sua esperienza. Il racconto si estende anche alle vicende editoriali delle sue opere, dai rifiuti iniziali ai grandi successi, e ai dibattiti che hanno animato il panorama culturale italiano negli anni Settanta.

Viene inoltre esplorato il dialogo tra la sua produzione e il pensiero contemporaneo, con un’attenzione specifica per il suo interesse verso Dante Alighieri e la sua adesione alla Oxford Dante Society.

L’influenza duratura e il potere dell’immaginazione

Il documentario dedica ampio spazio all’influenza di Tolkien nell’arte, nella musica e nel cinema, soffermandosi sul meticoloso lavoro di doppiaggio della trilogia cinematografica di Peter Jackson, ‘Il Signore degli Anelli’. Vengono inoltre illustrate le singolari iniziative italiane volte a ricreare la Contea, testimoniando la vivacità della sua eredità. Al centro della narrazione rimane la straordinaria capacità di Tolkien di ispirare intere generazioni attraverso il potere dell’immaginazione, distinguendo con chiarezza tra l’evasione del prigioniero e la fuga del disertore, e mostrando come la vera evasione conduca al paese dell’immaginario e della creatività.

Questa produzione è ispirata al libro ‘Tolkien e l’Italia’ dello studioso Oronzo Cilli, l’unico italiano ad aver ricevuto il prestigioso Tolkien Society Award nella categoria ‘Best Book’ per la sua opera ‘Tolkien’s Library’. Diretto da Nicola De Toma e Raffaele Rago, il documentario è stato presentato in anteprima presso la Camera dei Deputati, offrendo un’occasione preziosa per riscoprire la profondità e l’attualità del messaggio tolkieniano.