Tom Jones sarà protagonista assoluto al Lucca Summer Festival con un’unica, attesissima data italiana. L’appuntamento è fissato per martedì 28 luglio, nella suggestiva cornice di piazza Napoleone. Il leggendario cantante gallese, ottantacinque anni, vanta una carriera straordinaria che abbraccia oltre sei decenni, durante i quali ha venduto più di cento milioni di dischi in tutto il mondo. La sua presenza scenica carismatica e il timbro vocale inconfondibile hanno conquistato generazioni, come testimoniano successi intramontabili quali It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?

, Delilah e Green, Green Grass of Home.

La sua versatilità artistica è ulteriormente sottolineata dalle numerose collaborazioni con artisti di spicco, tra cui Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton ed Ed Sheeran, che evidenziano le sue profonde radici nel rhythm and blues. Negli ultimi anni, Tom Jones ha dimostrato una vitalità artistica sorprendente. Con l’album Surrounded By Time del 2021, ha infranto record significativi, diventando l’artista maschile più anziano a conquistare la vetta delle classifiche britanniche con un disco di inediti, superando il precedente primato detenuto da Bob Dylan. Tra i prestigiosi riconoscimenti internazionali ricevuti, spiccano il titolo di sir, conferitogli nel 2006, diversi Brit Awards, il Silver Clef Award, il Music Industry Trusts Award e l’Hitmaker Award della US Songwriters Hall of Fame.

Il Lucca Summer Festival: una vetrina internazionale

Il Lucca Summer Festival si conferma un appuntamento di primissimo piano nel panorama musicale estivo italiano, ospitando artisti di levatura mondiale in scenari storici di inestimabile valore, come la splendida piazza Napoleone. L’arrivo di Tom Jones arricchisce ulteriormente una programmazione già di altissimo livello, costellata di nomi internazionali. Questo evento consolida la vocazione del festival a offrire esperienze musicali uniche e indimenticabili, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo e appassionato.

Il contesto storico e artistico del concerto

Il Lucca Summer Festival si svolge nel cuore pulsante del centro storico di Lucca, protetto dalle imponenti muraglie rinascimentali che custodiscono uno dei centri urbani meglio conservati d’Italia.

Piazza Napoleone, teatro del concerto di Tom Jones, è una location prediletta per ospitare artisti di fama mondiale, grazie alla sua atmosfera intima e alla sua capacità di fondere armoniosamente il patrimonio storico con lo spettacolo contemporaneo. La manifestazione, attiva dal 1998, ha visto susseguirsi sul suo palco leggende della musica internazionale come Bob Dylan, Elton John, David Bowie, Stevie Wonder e i Rolling Stones, affermandosi come una tappa imprescindibile per l’estate musicale italiana e globale.

La lunga carriera di Tom Jones: un’eredità musicale senza tempo

Originario del Galles, Tom Jones ha iniziato la sua ascesa negli anni Sessanta, proponendo un mix esplosivo di pop, soul e R&B capace di sedurre un pubblico vastissimo.

Grazie al suo repertorio di classici senza tempo, come “It’s Not Unusual” e “Delilah”, è diventato una delle voci più potenti e immediatamente riconoscibili della musica contemporanea. La sua capacità di collaborare con artisti di generazioni differenti, da Stevie Wonder a Ed Sheeran, e la sua costante presenza nelle classifiche discografiche, come dimostrato dal successo del 2021, attestano una carriera in continua e vibrante evoluzione. Il prestigioso riconoscimento della regina Elisabetta II e i numerosi premi internazionali confermano ulteriormente il suo immenso valore artistico, celebrato ora con questa unica tappa italiana nel suggestivo contesto del festival lucchese.