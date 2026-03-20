Tom Meighan, ex frontman dei Kasabian, torna in Italia con l’acustico “Raw Tour 2026”. Due appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti: domenica 22 marzo 2026 al Vidia Club di Cesena e lunedì 23 marzo 2026 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. L'occasione sarà ascoltare nuovi brani e successi passati in una versione intima.

La voce inconfondibile di Meighan ha portato i Kasabian al successo internazionale, con oltre quattro milioni di album venduti e cinque dischi in cima alle classifiche. Icona del rock britannico, ha calcato i palchi dei maggiori festival europei (Glastonbury, Reading, Leeds) e ottenuto prestigiosi riconoscimenti (Brit Award, NME, Q, Mojo).

Ha definito il sound dell'indie rock dei Duemila, con numerosi album al primo posto nel Regno Unito e tour mondiali sold out.

Dopo i Kasabian, Meighan ha avviato un percorso solista con The Reckoning (2023), album riflessivo. Sostenuto da Noel Gallagher nel suo tour britannico, ha pubblicato Roadrunner e The Past, The Present, The Raw (2025). Quest'ultimo ispira il tour attuale, che unisce nuovi brani e classici dei Kasabian, con grinta rock e momenti intimi e riflessivi.

Le tappe italiane del “Raw Tour 2026”

Le due tappe italiane del “Raw Tour 2026” acustico offriranno un’atmosfera intima. A Cesena, il 22 marzo 2026, l’appuntamento è al Vidia Club, storico locale per la musica live. Il 23 marzo 2026, a Torino, Meighan si esibirà all’Hiroshima Mon Amour, noto spazio della scena alternativa.

Questi concerti si inseriscono in un calendario europeo con tappe a Madrid, Barcellona e Parigi, privilegiando un formato diretto e personale.

Il percorso artistico e il “Raw Tour”

I Kasabian, con Meighan frontman, sono stati icona dell’indie rock britannico dei Duemila. Il percorso solista di Meighan, iniziato con The Reckoning (2023) e proseguito con Roadrunner e The Past, The Present, The Raw (2025), dimostra la sua capacità di reinventarsi, anche grazie al sostegno di Noel Gallagher e alle esibizioni a festival come l’Isola di Wight. Il “Raw Tour” acustico, con la sua dimensione intimista, favorisce un ascolto diretto e un rapporto autentico col pubblico, esaltando nuovi brani e pezzi storici in una fase matura della sua carriera.