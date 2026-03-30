Tommaso Paradiso, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, si prepara a un’intensa stagione live. Dopo l’imminente tour nei palasport, il cantautore romano ha annunciato una serie di appuntamenti estivi che lo vedranno protagonista sui palchi dei principali festival all’aperto. Sarà l’occasione per presentare dal vivo i brani del suo ultimo lavoro, “Casa Paradiso”, insieme ai suoi più grandi successi, in una scaletta che unisce presente e passato.

Il tour estivo prenderà il via il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa (Parco Ragazzi del ’99).

Proseguirà il 16 luglio a Pescara (Stadio del Mare) e il 18 luglio a Catania (Villa Bellini, Sotto il Vulcano Fest). Gli appuntamenti continueranno il 21 luglio a Bari (Arena Del Levante, Oversound Music Festival), il 23 luglio a Salerno (SalernoSounds) e si concluderanno il 25 luglio ad Alghero (Alguer Summer Festival).

Questi concerti estivi seguiranno il tour nei palasport, che inizierà con la “data zero” il 15 aprile al PalaBigot di Gorizia. Le serate proseguiranno il 18 e 19 aprile a Roma (Palazzo dello Sport), il 22 aprile a Milano (Unipol Forum), il 23 aprile a Torino (Inalpi Arena), il 25 aprile a Bologna (Unipol Arena), il 26 aprile a Padova (Kioene Arena), il 28 aprile a Firenze (Mandela Forum) e il 30 aprile a Napoli (Palapartenope).

Il Tour nei Palasport: Dettagli e Promozione

Il tour nei palasport, intitolato “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, è prodotto da Live Nation. Radio Deejay è la radio ufficiale. Per rimanere aggiornati, l’artista ha attivato un canale WhatsApp ufficiale, dedicato a fan e novità.

“Casa Paradiso”: L'Album e le Sue Sonorità

“Casa Paradiso” è il terzo album in studio di Tommaso Paradiso, pubblicato il 28 novembre 2025 da Columbia. La “Sanremo Edition”, rilasciata il 27 febbraio 2026, include il brano “I romantici”, presentato al Festival, scritto con Davide Petrella e Davide Simonetta. L’album offre una narrazione musicale intima e profonda, tra nostalgie e atmosfere emotive, con un suono diretto e coinvolgente. La tournée amplifica questa dimensione, portando la musica dai palasport ai festival all'aperto, in contesti festivi e collettivi.