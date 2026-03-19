La 14ª edizione del Torino Jazz Festival, intitolata 'The sound of surprise', si terrà a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime nei jazz club dal 22 al 24 aprile. L'evento si preannuncia vasto: 101 eventi in 72 sedi, 81 concerti e 297 musicisti. Un punto di forza sono le otto produzioni (cinque originali) e le otto esclusive, evidenziando l'impegno del festival nella creazione di nuova musica.

L'inaugurazione vedrà Moni Ovadia & Kassiber Ensemble con 'Der Ghetto Swingers. Memorie di suoni perduti', rievocando le orchestre jazz dei campi di prigionia tedeschi.

Il cartellone include nomi di spicco: Bill Frisell, con Bill Morrison ed Eyvind Kang, presenterà 'The Great Flood' (proiezione dal vivo) all’Auditorium Giovanni Agnelli venerdì 1° maggio. I Funk Off si esibiranno al Teatro Alfieri lunedì 27 aprile con 'This is not an Orchestra'. Tra gli altri: John Scofield e Gerald Clayton per il gran finale del 2 maggio al Teatro Colosseo, Norma Winstone in duo con Glauco Venier, gli Irreversible Entanglements, Fabrizio Bosso e la Italian Instabile Orchestra.

Innovazione e impatto sociale

Il Torino Jazz Festival si distingue per le sue otto produzioni (cinque inedite). Il direttore artistico Stefano Zenni ha evidenziato l'unicità del festival per produzioni originali ed esclusive.

L'assessora Rosanna Purchia ha ribadito la natura "diffusa, inclusiva, rivolta ai giovani e al sociale" della manifestazione, intensificando le collaborazioni con realtà musicali locali. Tra le novità, concerti gratuiti con protagonisti del jazz italiano e le iniziative Jazz Blitz, dedicate alle giovani generazioni e al sociale. Il festival celebra inoltre i centenari di Miles Davis e John Coltrane.

Tra gli appuntamenti di punta, Fabrizio Bosso aprirà la rassegna il 25 aprile al Teatro Colosseo con 'About Ten', tributo ai maestri del jazz e composizioni originali. Il gran finale, sabato 2 maggio al Teatro Colosseo, vedrà sul palco John Scofield e Gerald Clayton. Il festival, con la sua ricca programmazione, rafforza il proprio ruolo di riferimento europeo per l'innovazione e l'ampiezza della proposta culturale.