L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino apre le porte a un’anteprima di “Arwe – Art Research World Expo Turin 2026”, la grande esposizione internazionale di ricerca artistica in programma dal 25 al 30 maggio, con mostre prorogate fino al 6 giugno. L’evento, curato da Salvo Bitonti, si propone di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea e alle sue molteplici espressioni.

Il calendario di appuntamenti anticipatori include workshop di Concept Art e Stop Motion, la mostra “In Between Places You Can Find Me” presso il Pav Parco Arte Vivente, la presentazione del volume R‑esistenze, l’installazione partecipativa Filo Rosso per Arte in Transito e una giornata dedicata alla sperimentazione multimediale Viral / Vocal / Virtual.

È inoltre prevista una sessione dedicata al Kathakali, l’affascinante teatro‑danza indiano, la cui realizzazione è subordinata a eventuali necessità logistiche.

Il culmine della manifestazione si terrà a Torino tra il 25 e il 30 maggio, con le esposizioni visitabili fino al 6 giugno, coinvolgendo diversi poli culturali della città. L’Expo ospiterà mostre, performance, proiezioni, spettacoli teatrali e di danza, fashion show, conferenze e momenti di networking, con la partecipazione di numerose accademie e partner internazionali. La giuria internazionale sarà presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Il cuore dell’Expo sarà dedicato alla presentazione dei progetti dell’Accademia Albertina, delle istituzioni Afam, delle opere dei dottorandi e del progetto “Atlante della creatività”.

Arwe e l’internazionalizzazione della ricerca artistica

L’iniziativa Arwe – Art Research World Exhibition si inserisce nel progetto INAR (Italian Network of Artistic Research and Art Education World Expo 2026), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è promuovere l’internazionalizzazione delle istituzioni AFAM, valorizzare la ricerca-creazione e legittimare la ricerca artistica come motore di produzione di sapere e innovazione, attraverso metodologie practice-based e interdisciplinari.

L’Expo Arwe, con esposizioni diffuse in vari spazi cittadini, mira a essere una vetrina per lavori artistici provenienti da scuole d’arte globali, offrendo ai delegati internazionali un’opportunità di confronto, interazione e progettazione congiunta del futuro della formazione artistica.

Il progetto intende inoltre rafforzare la promozione dell’alta formazione artistica italiana all’estero, stimolando il dialogo con istituzioni culturali e con il settore delle industrie creative.

Accademia Albertina: un ruolo centrale nella ricerca artistica

Fondata nel 1678, l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino rappresenta un’istituzione storica di grande rilievo nel panorama artistico internazionale, oggi protagonista nella ricerca artistica contemporanea. L’Accademia si distingue per un approccio che coniuga tradizione e innovazione, promuovendo metodologie di ricerca practice-based, dove la pratica artistica genera conoscenza. Offre percorsi didattici che abbracciano dalle arti visive alle nuove tecnologie.

L’Accademia propone percorsi di dottorato, come quello in “Nuovi Media e Pratiche Critico‑Curatoriali della Creazione Contemporanea”, in linea con gli obiettivi del PNRR e del progetto INAR. Questi percorsi sono pensati per formare figure professionali interdisciplinari, pronte ad operare nel dinamico mondo culturale e creativo contemporaneo. Il contesto accademico favorisce inoltre la mobilità internazionale, le cotutele di tesi, le residenze artistiche e le collaborazioni con importanti istituzioni museali e culturali.

Attraverso iniziative come Arwe, l’Accademia Albertina ribadisce il suo impegno nel consolidare la ricerca artistica a livello nazionale e internazionale, confermando Torino come un centro nevralgico per la sperimentazione artistica e la formazione avanzata.