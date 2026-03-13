Il 12 marzo 2026, in vista della Giornata nazionale contro le mafie che si celebra il 21 marzo, il Consiglio regionale del Piemonte ha inaugurato nell’atrio di Palazzo Lascaris la mostra fotografica itinerante “L’eredità di Falcone e Borsellino”. L’esposizione, con pannelli bilingue, è frutto della collaborazione tra i giornalisti Franco Nicastro e Francesco Nuccio dell’ANSA Sicilia e la Fondazione Falcone. Le immagini e le testimonianze raccolte, tratte dall’archivio fotografico ANSA, narrano le vite e l’impegno dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime della mafia nel 1992.

L’allestimento offre “una rappresentazione intensa e profonda del loro impegno professionale e umano”. La cerimonia ha visto gli interventi di Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale, e Domenico Ravetti, vicepresidente.

L’eredità dei magistrati: memoria e impegno

Nel suo intervento, Davide Nicco ha evidenziato come “raccogliere l’eredità dei due magistrati antimafia sia ancora più importante che celebrarne la memoria”, sottolineando la necessità di essere “eredi della cultura della legalità per cui loro hanno lavorato”. Domenico Ravetti ha aggiunto l’importanza di “prendere il testimone che ci hanno lasciato e innescare il riscatto delle istituzioni e della società civile”. Domenico Rossi, presidente della commissione regionale Legalità, ha richiamato l’attenzione sulla difficoltà di “ascoltare i vivi”, affermando che “non basta arrestare i mafiosi ma c’è bisogno di cambiare la cultura e la società che gli sta intorno”.

Gianna Gancia, vicepresidente della commissione, ha ricordato la figura della magistrata Francesca Morvillo, moglie di Falcone, mentre Pasquale Coluccio, altro vicepresidente, ha posto l’accento sulle sfide istituzionali nell’assegnazione dei beni confiscati alle mafie.

La mostra itinerante: un percorso di legalità

La mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino” è un progetto espositivo itinerante, realizzato da ANSA con il sostegno della Fondazione Falcone e del Movimento Forense, che ne promuove la diffusione in sedi istituzionali in Italia e all’estero. L’allestimento era stato precedentemente ospitato, tra le altre, nel palazzo municipale di Troina (Enna) fino al 15 gennaio 2026, raccontando attraverso immagini d’archivio e foto private il percorso dei magistrati dalla fanciullezza a Palermo fino alle stragi del 1992.

L’edizione torinese si inserisce in questo percorso di narrazione condivisa, con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della legalità.

L’impatto visivo e istituzionale dell’esposizione

L’allestimento a Torino valorizza la fotografia come strumento di memoria civile. Le immagini, arricchite da testimonianze scritte, guidano lo spettatore attraverso le tappe professionali ed esistenziali dei due magistrati. La scelta di ospitare la mostra nell’atrio di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, conferisce all’iniziativa una forte valenza pubblica, portando il tema della legalità nel cuore delle istituzioni e della cittadinanza. La coincidenza con la Giornata nazionale contro le mafie e le dichiarazioni degli esponenti regionali sottolineano il valore civico e pedagogico dell’evento, che mira a trasformare la memoria in impegno attivo.