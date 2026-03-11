A venticinque anni dalla sua prima pubblicazione, torna in libreria Despero, il celebre romanzo d'esordio di Gianluca Morozzi. Il libro, che ha segnato l'inizio della carriera letteraria dello scrittore bolognese, viene riproposto in occasione di questo importante anniversario editoriale.

Pubblicato inizialmente nel 2001, il romanzo viene ora ristampato per offrire alle nuove generazioni la possibilità di avvicinarsi a un'opera che ha rappresentato uno sguardo lucido e ironico su una generazione alle soglie del nuovo millennio. Morozzi, nel presentare questa riedizione, ha sottolineato come Despero abbia costituito un punto di riferimento per tanti giovani lettori.

Il ritorno di una storia generazionale

L'autore ha precisato che la nuova edizione contiene una prefazione inedita, in cui riflette sui cambiamenti avvenuti nella sua vita e nella società italiana negli ultimi venticinque anni. "Esordire è come nascere: accade una volta sola, salvo smentite. E nel romanzo d'esordio - spiega l'autore - ti puoi permettere di essere poco levigato, poco tecnico, molto punk e un po' sentimentale, ruvido e romantico come una canzone dei Pogues, ti puoi permettere di mandare i personaggi a Praga o in Irlanda solo perché ci sei appena stato in vacanza, di raccontare come funziona un festival rock anche se ci sei stato solo da spettatore, senza preoccuparti di fare ricerche.

Non hai ancora dei contratti, non hai ancora un agente letterario, vuoi scrivere e basta"

Il volume, ambientato in una Bologna sospesa tra musica, amicizie e sogni infranti, ha conquistato nel tempo lettori provenienti da tutta Italia. Il romanzo, che contamina stili e registri in modo originale, è stato spesso considerato da critica e pubblico come una fotografia letteraria delle difficoltà e dei sogni di chi è cresciuto tra gli anni Novanta e Duemila. In più occasioni Morozzi ha riconosciuto come il successo di Despero abbia avuto un importante impatto sulla sua successiva produzione narrativa, permettendogli di esplorare nuovi generi e temi nel panorama editoriale italiano.

Gianluca Morozzi e il successo di Despero

Gianluca Morozzi, nato a Bologna nel 1971, è autore di numerosi romanzi, racconti e saggi. Dopo il successo di Despero, ha saputo consolidare una carriera che lo ha portato a essere considerato una delle voci più vitali e originali della letteratura contemporanea italiana. La sua produzione ha spaziato dal noir alla narrativa di formazione, passando per la satira e il romanzo breve, mantenendo una costante attenzione ai temi della marginalità, delle relazioni e delle trasformazioni sociali.