È uscito oggi, 9 marzo 2026, “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”, il nuovo singolo di Tosca realizzato insieme a Carmen Consoli. Il brano è un adattamento di una delle esecuzioni più iconiche del repertorio del Buena Vista Social Club, “Silencio”, e funge da primo estratto del prossimo album di Tosca, Feminae, in uscita per l’etichetta BMG il 24 aprile e disponibile in streaming a partire dal 22 maggio.

Nella collaborazione, Tosca e Consoli intrecciano un “dialogo intimo, quasi notturno”: i fiori evocati nel titolo — il giglio, la verbena, il glicine e la rosa — diventano metafora della bellezza che ci circonda e della fragilità che necessita protezione e cura.

Il progetto nasce da una “visione condivisa”: due artiste legate alle proprie radici e alla tradizione della world music si incontrano in un brano che entrambe amano, trasformandolo in un “ponte sonoro” che unisce sensibilità e culture diverse.

Il significato di “Feminae” e la collaborazione artistica

Tosca, cantante e “ricercatrice musicale”, insignita del Premio Tenco alla carriera nel 2025 per il suo contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, ritorna in studio dopo sette anni dal suo fortunato album Morabeza. Feminae vuole racchiudere il senso di ciò che l’artista desidera raccontare: la femminilità intesa come simbolo di pace, accoglienza, nutrimento e protezione. Il disco comprende anche altri featuring con artisti italiani e internazionali.

Un ponte tra repertori e culture

L’adattamento di “Silencio” del Buena Vista Social Club non è un elemento isolato nella carriera di Tosca, che ha già affrontato repertori internazionali con sensibilità e rispetto. Questa nuova versione, impreziosita dalla collaborazione con Consoli, si inserisce in un filone di reinterpretazioni che valorizzano radici musicali diverse, dal jazz ai ritmi caraibici, a cui Tosca ha dedicato gran parte della sua ricerca artistica.

Inoltre, l’incontro con Consoli sottolinea la capacità di entrambe le artiste di fondere territori sonori lontani: toscane e catanese, unite dalla passione per la world music e la canzone d’autore, confermano in questo brano la loro consuetudine a sperimentare e dialogare oltre i confini linguistici e geografici.

“Feminae”: sette anni dopo “Morabeza”, un ritorno intenso

Se Morabeza, uscito sette anni fa, aveva esplorato atmosfere mediterranee e funambolismi evocativi, Feminae appare come un progetto più tematico e coeso, incentrato su una riflessione profonda sulla femminilità visto come radice universale di pace e cura. Il fatto che siano stati scelti featuring con artisti italiani e internazionali per costruire un disco collettivo enfatizza la dimensione globale e inclusiva che Tosca intende dare al suo lavoro.

Il Premio Tenco alla carriera, assegnato nel 2025, non rappresenta soltanto un riconoscimento personale all’artista, ma attesta il ruolo di Tosca come figura di riferimento nella canzone d’autore contemporanea, capace di connettere tradizioni e innovazione musicale.